Hacienda transformará Fondo de Estabilización en fondo contracíclico para ayudar a Pemex

Acapulco.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transformará el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) en un fondo contracíclico para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con más recursos que alivien su situación financiera.

“Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar el actual fondo en un fondo contracíclico y eso va a tener un doble uso, eso lo vamos a informar después y de hecho lo va a informar el secretario (Carlos Urzúa)”, confirmó Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, en entrevista al término de una comida con los banqueros en el contexto de la 82 Convención Bancaria.

Más tarde en entrevista con la televisora Adn 40, el funcionario agregó que les gustaría diseñar el fondo como "los del cobre en Chile, donde los recursos se utilizan no cuando el gobierno quiere sino cuando la economía te hace que los necesites, esa sería la primera característica", dijo.

"La segunda parte de ese fondo lo queremos utilizar para pagar algunos de los vencimientos que tiene Pemex de deuda", agregó Herrera.

Por la mañana el funcionario dijo que la SHCP presentará en dos semanas un nuevo paquete de medidas para ayudar a Pemex.

A la comida con banqueros también asistió el titular de la Secretaría, Carlos Urzúa, quien evitó dar detalles sobre esta transformación del FEIP que hará el gobierno federal para dar “un respiro financiero” a la empresa productiva del Estado.

Se le preguntó a Urzúa sobre el uso que se le va a dar al FEIP y esto respondió: “Eso todavía no se ha determinado, pregunten otra cosa (…) En eso no tengo ninguna opinión en este momento no voy a hablar sobre esto”.

Datos de la SHCP indican que el FEIP cerró el 2018 con un monto récord de 279 mil 771 millones de pesos, cifra que resultó superior en 58 mil 799 millones de pesos respecto de 2017.

México cuenta con diversos instrumentos financieros que le permitirían enfrentar las turbulencias que pudieran presentarse: reservas internacionales del Banco de México, la línea de crédito flexible contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el FEIP y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

De acuerdo con un análisis de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, el propósito del FEIP es aminorar el efecto en las finanzas públicas y en la economía nacional de una caída en los ingresos del Gobierno Federal, en relación con los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y de esta manera propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto planeado.

Los recursos del FEIP se han utilizado principalmente para la contratación de coberturas petroleras, así como para realizar transferencias al Gobierno Federal para compensar caídas en los ingresos petroleros.

En tanto, Urzúa prefirió hablar sobre su viaje de Ciudad de México a Acapulco, el cual lo realizó vía terrestre.

“Me vine en carretera, todo bien, muy seguro. Lo que sucede es que es mucho más fácil porque teníamos que hacer muchas cosas hoy en la mañana y salimos como 6:30 o 7:00, pero no hubo mucho tráfico, todo padrísimo”, expresó.

Con información de Reuters