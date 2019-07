Hacienda todavía no tiene capacidades para aprender a comprar todo: Gibrán Ramírez

Mérida.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no tiene la capacidad de aprender a comprar todo y se ha convertido en una dependencia "todóloga" derivado de la centralización de las compras de gobierno, dijo este viernes el politólogo Gibrán Ramírez, quien ocupa el cargo de secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

"Hacienda se ha convertido o ha tenido que convertirse por fuerza de la política en una secretaría todóloga y todavía no tiene capacidades para aprender a comprar todo", dijo en su participación en el LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales, organizado por la CAAAREM.

Ramírez advirtió que si el esquema de la compra de medicinas no cambia se pueden enfrentar serios problemas, ya que "no es lo mismo que no lleguen los libros a los niños que las medicinad a los enfermos".

La actual administración decidió centralizar las compras de Gobierno en la Oficialía Mayor, de la SHCP, con el fin de ahorrar 30 por ciento en el gasto en 2019 y destinarlo a otros bienes y servicios.

Ramírez dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca la "destrucción" de una estructura económica que predominó al menos en los últimos 10 años, aunque, en el caso del programa Prospera, se heredó un esquema de programas sociales con intermediarios desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo.

Por el contrario, sostuvo el politólogo, en el inicio del sexenio hay una "política laboral vigorosa que aumentó el salario mínimo", aunque admitió que el rescate de Pemex y la ausencia de una reforma fiscal son pendientes de esta administración.

"No debemos perder de vista de qué se trata esta Cuarta Transformación para no desesperarnos", afirmó.