Hacienda ve inconveniente reducir superávit primario para 2020: Mario Delgado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ve inconveniente reducir la meta fiscal de superávit primario para 2020, como plantearon diputados de Morena y del Partido del Trabajo, aseguró este jueves Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.

Hacienda propuso en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) un superávit primario de 0.7 por ciento del PIB para 2020. Sin embargo, el miércoles diputados de Morena y del PT propusieron a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público reducir el balance primario a un nivel de 0.5 por ciento del PIB que permita “liberar” recursos.

“Hay propuestas que se están haciendo dentro de la Comisión de Hacienda de bajar el superávit de 0.7 a 0.5 por ciento y hemos tenido los comentarios de la secretaría y a ellos les resulta inconveniente y que puede ser 'mal leído' por los mercados como una debilidad en la disciplina de las finanzas públicas del país”, afirmó Delgado.

El legislador dijo que la intención de bajar el balance primario es destinar recursos a la inversión. No obstante, si reducir el superávit debilita la percepción de las finanzas del país en los mercados, la medida sería contraproducente.

"Desde el principio dijimos que vamos a ser muy responsables en el análisis y aprobación del paquete, no vamos a ser un factor de incertidumbre”, remarcó.

Delgado descartó que vaya a haber modificaciones al marco macroeconómico en variables como tipo de cambio o precio de la mezcla mexicana de petróleo. Asimismo, rechazó que una opción para obtener más ingresos sea aumentar el endeudamiento.

“Sabemos que el precio del petróleo es volátil, entonces es una trampa; no se puede actuar irresponsablemente, tenemos que dar certidumbre y esta viene de que haya mucho orden en el ingreso y gasto de Gobierno, que no se gaste más de lo que se ingresa, por eso es importante mantener el mensaje de superávit primario”, sostuvo.

“Si se reduce el superávit, sería casi lo mismo que aumentar el endeudamiento, porque si baja el superávit, aumenta la deuda como proporción del PIB y el presidente se comprometió a no endeudar al país, por eso es importante mantener el 0.7 por ciento del PIB, como dijo Hacienda”, agregó el diputado

Cuestionado sobre los impuestos a la economía digital, Delgado comentó que estos ya se pagan en otros países. En el el caso de México, se trata del IVA, que no es un impuesto nuevo, sino que era un impuesto que no estaban pagando.

“Son impuestos que pagan en sus países de origen, no es algo extraordinario lo que hace México. De hecho, es de los pocos países que no estaban gravando este tipo de servicios. No es un impuesto nuevo, es el IVA que no había pagado porque su residencia estaba en otro país, pero el servicio sí puede ser identificado cuando sea prestado en México, por eso es posible que se les cobre impuesto”, mencionó.