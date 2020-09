Hacienda quiere exprimir hasta 'las piedras': plantea acotar devoluciones y redoblar controles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso una Miscelánea Fiscal 2021 en la que redobla las medidas de control sobre los contribuyentes, al plantear la cancelación inmediata de sellos digitales para quienes realicen operaciones con empresas fantasma, la acotación de las devoluciones de saldos a favor y la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para bajar el switch a páginas de Internet ante ciertos incumplimientos fiscales.

De acuerdo con Hacienda, las modificaciones que se plantean al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) están en línea con la política de combatir la defraudación fiscal y alcanzar la meta de recaudación de 3.532 billones de pesos proyectada para 2021.

Hacienda planteó para el próximo año la cancelación inmediata de los certificados de sellos digitales a los contribuyentes que hayan realizado alguna operación inexistente o simulada con las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como empresas fantasmas.

En 2020, se adicionó el Artículo 17-H Bis al CFF, el cual ordena la restricción temporal de los sellos digitales cuando el contribuyente no desvirtúe las operaciones con empresas fantasma; no obstante, Hacienda argumenta que la restricción temporal en este supuesto es insuficiente, por lo que es necesario cancelar los sellos de forma inmediata.

“Durante el desahogo del procedimiento, el contribuyente queda en aptitud de seguir aplicando esas malas prácticas e, incluso, desaparecer durante tal procedimiento... En este sentido, resulta pertinente limitar la posibilidad de que el contribuyente continúe con las malas prácticas, a fin de que se deje de inmediato sin efectos su certificado de sello digital”, suscribe la miscelánea.

Cancelación masiva

Al participar en el Encuentro de los Sectores Productivos de México, organizado por el Senado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que “ha habido un uso excesivo de la cancelación de sellos; con la propuesta se establecen nuevos supuestos en los que se pueden cancelar, el hecho de que se cancelen implica de facto que las empresas queden paralizadas al no poder facturar”.

Juan Manuel Franco, socio de BDO México, apuntó que “la medida es correcta desde el punto de vista de que, si el contribuyente no desvirtúa, la autoridad le cancelará porque viene la presunción de que la operación no fue real; estaría mal cuando en una empresa que estando con operación real le cancelen, esto nos lleva a revisar que los proveedores no estén en la lista negra”.

Vigilancia a devoluciones

Hacienda plantea en la miscelánea acotar las devoluciones de saldos a favor, por lo que propuso adicionar un párrafo al Artículo 22 del CFF, a efecto de considerar la falta de localización del contribuyente, o bien, del domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución.

“Se han identificado casos en los cuales los contribuyentes acuden a solicitar la devolución de saldos a favor, pero dentro del proceso de la dictaminación del trámite se advierte que el domicilio manifestado por el contribuyente en su inscripción ante el RFC o en su aviso de cambio de domicilio, no existe”, señala el documento.

Por otra parte, las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Fundar y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, calificaron como violatoria de la libertad de expresión la iniciativa de Ley del IVA en materia de plataformas digitales, al otorgar al SAT el poder de bajar el switch a páginas y servicios de Internet ante el incumplimiento del pago o retención de dicho impuesto.