Hacienda obtiene 'luz verde' para coberturas petroleras de 2020

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) obtuvo este jueves luz verde para cubrir la producción petrolera del país para el próximo año, pero aún está ajustando los detalles, según personas con conocimiento directo de la transacción.

Un comité interno, del que forman parte Hacienda y el Banco de México (Banxico), acaba de aprobar la decisión de que México fijará los precios del petróleo para el próximo año en lo que se considera el mayor —y más reservado— acuerdo energético anual de Wall Street, según una de las personas.

Hacienda comenzará a reunirse con el Banxico la próxima semana para comenzar a definir el plan de México, agregó la persona.

La cobertura comenzará pronto, pero no está claro cuánto se cubrirá y a qué precio, indicó otra persona. Tradicionalmente, México tarda unos días o semanas entre decidir seguir adelante con la cobertura y comenzar a implementarla. Las personas solicitaron no ser identificadas, ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

La cobertura petrolera, un acuerdo multimillonario que en el pasado cubría comúnmente entre 200 y 300 millones de barriles, tiene el potencial de agitar el mercado. Los bancos que colocan opciones de venta para México —contratos que le dan derecho a vender petróleo a un precio futuro predeterminado— son cubiertos en el mercado a través de ventas de futuros y swaps.

Este año, el proceso ha sido un poco más complicado. México planea cambiar la fórmula de fijación de precios para su emblemático crudo Maya para reflejar las reducciones globales en el contenido de azufre en el combustible que entrará en vigencia en 2020.

A principios de este mes, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, pareció dejar la puerta abierta para no realizar una cobertura completa cuando refirió que México lo estaba evaluando e informaría al público “si lo hacemos”.

En 2018, la cobertura ya había comenzado a mediados de año, en 2017 México dio sus primeros pasos para llevarla a cabo en junio. Comenzó en junio de 2016. Antes de eso, el período de cobertura habitual había sido desde finales de agosto hasta finales de septiembre. El año pasado, el país gastó más de mil millones de dólares en fijar los precios para 2019.