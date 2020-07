Hacienda se compromete a buscar con la CFE diferir los pagos de luz a las empresas

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, reafirmó la convicción del Gobierno federal de no contratar nueva deuda para otorgar apoyos fiscales a las empresas que padecen la crisis económica por COVID-19, pero a cambio, ofreció a los industriales explorar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la posibilidad de diferir pagos de luz a enero de 2021.

Al participar este mediodía de forma virtual en el Consejo Directivo Nacional de la Canacintra, el funcionario dijo que en el gobierno están conscientes del impacto económico de la pandemia en las empresas, pero recordó que México tiene menores márgenes de maniobra para contratar deuda respecto de otros países, por lo que ese espacio fiscal se tiene que administrar en los siguientes meses.

El presidente de Cancintra, Enoch Castellanos, señaló que, si bien no habrá apoyos fiscales ni se tomará deuda, una manera que tiene el gobierno de ayudar a empresarios es que CFE difiera el pago de sus facturas de luz por 6 meses, de tal manera que los industriales empiecen a pagar sus adeudos a partir de enero de 2021.

Explicó que la propuesta consiste en que en enero del próximo año los empresarios pudieran pagar de manera prorrateada un porcentaje, una doceava parte, de lo que se acumuló en estos 6 meses de 2020 junto con la factura corriente, lo que sería como un crédito puente de 6 meses y, al final, los empresarios estarían pagando entre 6 meses y un año.

“Eso tendría un impacto amplio, nos daría aire para mantener empleos y para podernos reactivar”, lanzó el líder empresarial.

En respuesta, Herrera ofreció diálogo a los empresarios y se comprometió a revisar el tema con CFE sin que esto repercuta el balance de la empresa productiva que fue aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020.

El secretario consideró que se puede explorar con CFE la propuesta de los industriales, aunque antes se tiene que revisar si jurídicamente es procedente, que no se vieran afectados los flujos de la empresa para pagar a proveedores y que los adeudos de los industriales pudieran ser considerados como activos por cobrar.

“Si hubiera forma de que esta especie de créditos se reconocieran como un activo por cobrar, de tal forma que balance de CFE no se fuera deteriorando y por lo tanto no violentara la autorización del Congreso, entonces tal vez podríamos hacerlo. Si legalmente no puede ser reconocido como un activo por cobrar, pues entonces el Congreso lo impide, pero yo me comprometo a que lo revisamos y ver si CFE puede dar respuesta positiva”, expuso Herrera.