Hacienda dejará de otorgar partida presupuestal para el Programa de Apoyo al Empleo

Como parte de la reorientación del gasto para apoyar a la economía ante la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó descontinuar el presupuesto para una de las partidas del Programa de Apoyo al Empleo (PAE).

Este programa es operado por la Secretaría del Trabajo junto con los estados, a través de mil 200 trabajadores cuyas plazas están en riesgo ante el ajuste presupuestal.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la STPS envió a las entidades federativas oficios en los que les notifica que Hacienda, “en uso de sus facultades”, llevó a cabo una reserva de recursos al PAE en la partida 43901 'Subsidios para capacitación y becas', el cual forma parte del Convenio de Coordinación para la Operación del PAE correspondiente a 2020.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2020 fueron aprobados 704 millones de pesos para el PAE, de los cuales, 197 millones de pesos corresponden a la partida de Subsidios para capacitación y becas de la que es materia el oficio aplicable a nivel nacional.

“La Unidad del Servicio Nacional de Empleo (SNE) solicitó a esta Dirección General a mi cargo comunicarle que no será posible continuar con el Convenio, ante la imposibilidad de alargar aportando los recursos como resultado de la reorientación del gasto público para financiar el Plan Nacional de Desarrollo para la Reactivación Económica ante el COVID-19”, suscribe el documento.

El objetivo -añade el oficio- es contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en la población y beneficiar a 25 millones de familias de México.

“Le comunico que esta dependencia (STPS) del Ejecutivo federal se encuentra imposibilitada, material y jurídicamente, para continuar con el desarrollo del Convenio de Coordinación de mérito, correspondiente al ejercicio fiscal 2020”, suscriben los oficios con fecha del 6 de mayo que fueron enviados a las oficinas estatales que operan el PAE.

De acuerdo con las cláusulas del Convenio de Coordinación, la STPS puede dar por terminado el acuerdo de manera anticipada mediante un comunicado con los motivos para la transferencia de los recursos presupuestales, ese aviso debe darse con 30 días naturales de anticipación, sin embargo, trabajadores de las oficinas estatales aseguraron que este oficio les tomó por sorpresa.

1,200 trabajadores temen perder su empleo

Trabajadores de las oficinas estatales explicaron a El Financiero que el oficio pone en riesgo el empleo de mil 200 empleados del Servicio Nacional de Empleo (SNE), además señalaron que no se les han pagado las quincenas del mes de abril, lo que los pone en una situación de incertidumbre por no saber su futuro laboral.

“Nos dijeron de un día para otro de este oficio, no sabemos qué va a pasar, si va a desaparecer el SNE o si nos van a liquidar, tampoco nos han pagado, no nos han dicho si habrá algún apoyo, no nos han dicho nada, nos gustaría que hubiera claridad sin el afán de agredir a nadie”, mencionaron.

Indicaron que el Convenio de Coordinación funciona con recursos del Gobierno federal y de los estados, los recursos federales son para los programas que forman parte del PAE, pero también en ese monto viene incluido el sueldo de los mil 200 empleados del SNE en las entidades.

Los trabajadores explicaron que los recursos que se aprueban en la partida de subsidio son para el pago de la nómina de los empleados en las 163 oficinas del SNE ubicadas en todo el país.

“La Secretaría de Hacienda avisó que retira el dinero para el PAE, pero nunca nos notificaron que paráramos labores, nosotros seguimos trabajando y hemos estado mandando personas a Canadá con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que es el PTAT, la operación sigue, hemos estado vinculando a personas con un empleo en las tiendas de autoservicio que son las que siguen activas en la contingencia”, expresó un empleado del estado de Michoacán.

¿Qué es el PAE?

El Programa de Apoyo al Empleo, vigente desde 2001, busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, por lo que se otorga atención enfocada a servicios de intermediación laboral, movilidad laboral de jornaleros agrícolas y capacitación para la empleabilidad.

El Programa de Apoyo al Empleo se conforma por tres subprogramas denominados: Intermediación Laboral, Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas y Capacitación para la Empleabilidad, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se brindan diversos servicios o apoyos para facilitar el acceso al empleo.

El programa de trabajadores agrícolas México-Canadá es uno de los más importantes con que cuenta la STPS, tan solo durante el 2019, la Secretaría a través del SNE, logró 26 mil 399 contratos laborales con más de 2 mil empleadores canadienses. Para 2020 la meta es llegar a 27 mil salidas de jornaleros mexicanos.

En tanto, el SNE y sus bolsas de trabajo que opera el PAE, forman parte de la estrategia ‘Mes 13’ del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, ya que las bolsas de trabajo que opera el PAE serán un medio de vinculación para que los becarios puedan colocarse en un empleo, o bien, puedan encontrar opciones para certificación de las habilidades obtenidas durante el año de capacitación.