Hacienda 'catafixia' títulos de deuda a corto plazo por otros de mayor vencimiento

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), intercambió este miércoles títulos de deuda de corto a largo plazo, por un monto de 27 mil 535 millones de pesos, con el fin de llevar a cabo una reestructuración financiera.

La dependencia encargada de las arcas públicas acudió al mercado de deuda para intercambiar bonos con vencimiento al 2019, 2020 y 2021, por lo que, a cambio, los inversionistas, principalmente internacionales, recibieron títulos con vencimiento al 2024, 2027, 2029, 2031, 2038, 2042 y 2047, aproximadamente de uno a 30 años, de acuerdo con datos del área de Análisis Económico y Bursátil de Banorte-Ixe Casa de Bolsa.

La fecha de liquidación será el viernes 28 de junio.

“Es relevante el intercambio que hizo Hacienda. La tasa (de interés) de largo plazo es menor que la de corto plazo por lo que genera menores costos y menor presión sobre las finanzas públicas del país”, precisó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Base.

Para Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Bursátil de Banorte-Ixe, la estrategia de Hacienda está motivada por mejorar el perfil de vencimientos, principalmente de corto plazo; llevar a cabo un manejo eficiente de la liquidez de los distintos nodos de la curva de Bonos M, y aprovechar el fuerte apetito por bonos soberanos a nivel global, ante la señal de la Reserva Federal (Fed) la semana pasada, así como otros bancos centrales en economías desarrolladas.

Por su parte, Rubén Domínguez, economista en jefe de GACS, describió que la dependencia federal busca evitar realizar el pago de la deuda en el corto plazo y postergarlo a un vencimiento mayor, a cambio de incrementar la tasa de interés que se ofrece al inversionista.

“Es importante hacerlo si se considera que en el corto plazo no se cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con la obligación (no es lo mismo que solvencia). Entonces lo aplazas un poco más. Sí pagas un poco más de intereses, pero no pagas el monto de la deuda en este año”, detalló Domínguez.

“El monto total intercambiado fue de 27 mil 535 millones de pesos, alrededor de mil 440 millones de dólares, cuyo monto máximo a asignar estuvo en función de las posturas recibidas. Los plazos en los que se observaron mayor apetito por parte de los inversionistas fueron los 'Bonos M', con vencimiento a septiembre del 2024 y mayo de 2029; mientras que con un menor interés en mayores plazos”, describió Banorte en su reporte Resultados de permuta de Bonos M, que envío a sus clientes.

Los inversionistas reconocen que los bonos locales continuarán beneficiándose de la coyuntura internacional, pero probablemente la prima de riesgo actual no refleja los factores idiosincráticos de México, aseveró Casillas.

La tenencia de inversionistas extranjeros en 'Bonos M' se ubica en 1.8 billones de pesos (59.2 por ciento del total) al 14 de junio de 2019, registrando un incremento de 4.1 por ciento durante 2019.