Hacienda analiza asociaciones público-privadas para la CFE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analiza la entrada de esquemas de participación privada en Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de compensar los menores recursos en el Presupuesto 2021 en rubros como gasto de inversión, reveló la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja.

Al comparecer este mediodía ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria respondió al diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien la cuestionó sobre la reducción en el presupuesto para la Comisión y las limitaciones que hay para el sector privado de ese sector.

“CFE trae una reducción de 12 por ciento en términos reales en el Presupuesto 2021, si el Gobierno no da recursos suficientes en el PEF y no lo corregimos, corremos el riesgo de que CFE 'ni piche, ni cache, ni deje batear', porque no tiene presupuesto suficiente para energía eléctrica limpia que le permita crecer al país, y por otro lado no se le permite al sector privado llevar a cabo sus programas y proyectos de inversión”, acusó Ochoa Reza, exdirector de CFE.

En respuesta, Rodríguez Ceja reveló que “se están analizando esquemas posibles de participación público-privada que creemos nos pueden ayudar justamente a esto que usted señala (menor presupuesto)”.

La subsecretaria aseguró que en Hacienda están conscientes de que los proyectos en CFE requieren varios años fiscales para consolidarse, por ello es que en Hacienda se analiza la entrada de privados, lo que próximamente se anunciaría.

“Estamos muy interesados y sabemos la importancia de proyectos, se están buscando los esquemas para que esto se pueda llevar a cabo y esperemos que muy pronto se hagan los anuncios”, adelantó.