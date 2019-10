Hacienda acuerda con CCE atender inquietudes de empresarios sobre cambios fiscales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron este viernes atender las inquietudes de los empresarios sobre los cambios fiscales que se plantean en la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2020.

El sector privado planteó al titular de Hacienda, Arturo Herrera, la necesidad de hacer modificaciones en lo relativo a las iniciativas sobre el Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del ISR, Ley del IVA y, particularmente, aquellos cambios que se proponen para dar más atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la equiparación de los delitos fiscales como compra de facturas falsas con delincuencia organizada.

Entrevistado al término de la reunión, Herrera dijo que la dependencia ha estado cercana al sector privado para atender sus demandas en cuanto a la Miscelánea Fiscal. Mencionó que se han reunido en tres ocasiones con el sector y que incluso se creó una mesa de trabajo específica para atender las demandas de los empresarios.

"Si encontráramos algún problema de diseño o si a partir de este diálogo (con empresarios) reconociéramos que hay algo que pudiera mejorarse, estamos dispuestos. El asunto no es desincentivar la inversión, sino asegurarnos de que hay un piso parejo, de que todos cumplen con sus contribuciones y que es hecho de forma equitativa", señaló.

En ese sentido, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, confió que las inquietudes del sector privado hayan sido escuchadas por Herrera, por lo que los empresarios estarán a la espera de ver la conclusión de Hacienda y de los legisladores sobre las peticiones de modificaciones.

"Le dijimos que no estamos de acuerdo con la comparación de los delitos fiscales con delincuencia organizada. Están escuchando nuestras preocupaciones. Hoy le entregué formalmente todas nuestras preocupaciones por escrito y esperemos tener una resolución adecuada cada una de estos problemas que nosotros vemos en iniciativas", afirmó.

A pregunta expresa sobre si confían en que Hacienda atienda sus inquietudes, Salazar Lomelín respondió que sí.

"Confiamos en que haya modificaciones y esos cambios porque no pedimos nada que no tenga más que el sentido de proteger a los contribuyentes".

Por otro lado, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló que los empresarios expresaron a Herrera su preocupación por la criminalización que podría darse hacia los contribuyentes por algún incumplimiento con el fisco; no obstante, confió en la receptividad que pueda tener el secretario y los legisladores al momento de discutir y aprobar la Miscelánea Fiscal.

Apuntó que entre las demandas de los empresarios también se encuentran revisar el tratamiento de limitar la deducción de intereses a empresas, la estrategia de gravar la economía digital, retenciones a ahorradores, y las nuevas causales para cancelar sellos digitales, lo que preocupa en forma especial a las micro y pequeñas empresas.

"Fue un diálogo constructivo. Esperamos que se revise el diseño de estos ajustes. Vamos a tener varias reuniones hasta que se agoten los temas. Queremos receptividad a estas propuestas y que los legisladores hagan valer su poder y no sólo sean una oficialía de partes. No queremos fast track, no aplanadora legislativa por mayoreo ciego", subrayó de Hoyos.