Hacienda, a la ‘caza’ de la evasión del IVA en outsourcing

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso cambios legales en la Miscelánea Fiscal 2020 que apuntan a reducir la evasión fiscal a través del “negocio del IVA” de las firmas de outsourcing.

La Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2020 propuso modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) que establecen la obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral u outsourcing de calcular, retener y enterar, ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones.

“Con ello se asegurará el pago del IVA y, en consecuencia, será procedente el acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante”, suscribe la iniciativa.

La consultora EY señala que con la modificación, el acreditamiento del IVA y la deducción de las erogaciones tratándose de subcontratación laboral, procederá siempre que el contratante de outsourcing cumpla con la obligación de retención y entero del impuesto.

Rolando Silva, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que con el marco legal actual algunas firmas de outsourcing no pagan el IVA a Hacienda, por lo que de aprobarse los cambios, ahora será la empresa contratante de servicios la que retenga y acredite ante el SAT el IVA.

“Las firmas de outsourcing ya no podrán quedarse con el IVA, ¿qué es lo que hacían?, no pagaban ese IVA al SAT. Yo empresa contrataba al outsourcing, esa empresa me daba factura, yo le pagaba 116 pesos, 100 pesos de servicio y 16 pesos de IVA, pero no pagaba esos 16 pesos al SAT, jamás los pagaban, se los quedaban”, explicó.

Silva consideró que para quienes usan el outsourcing sin fines de evasión fiscal, los cambios que propone Hacienda simplificarán sus procesos de retención del IVA, en cambio, “quienes subcontratan para quedarse con el IVA, que son muchos, a ellos ya no les podría resultar el negocio porque les están poniendo un candado”.

Con el cambio, las empresas contratantes podrán acreditarse el IVA al mes siguiente de que lo retengan, es decir, se acreditará el IVA que la misma empresa cobró a la firma de subcontratación.