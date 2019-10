Gómez Urrutia propone elevar hasta 30% impuestos a concesiones mineras

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, propuso incrementar los impuestos a las concesiones mineras al nivel de países como Perú, Bolivia o Chile, donde los gravámenes se ubican entre el 20 y el 30 por ciento.

Durante el debate de la Ley Federal de Derechos, como parte del paquete de la Ley de Ingresos 2020, en el Pleno del Senado, el líder del sindicato minero afirmó que presentará una iniciativa integral del sector minero.

El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, contestaba en tribuna preguntas de los senadores para defender que el Fondo Minero no se destine a los estados mineros, sino a la reconstrucción, rehabilitación y mantenimientos de las escuelas en todo el país.

“¿Por qué no subimos los impuestos a la minería, a los derechos sobre la explotación minera, los impuestos a las concesiones mineras?”, cuestionó Gómez Urrutia.

De acuerdo con el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara alta, en Latinoamérica, países con menor nivel de desarrollo que México y con una producción minera menor como Perú, Bolivia o Chile tienen impuestos del 20 y el 30 por ciento a la minería.

“Es una vergüenza que cuando se impuso el 7.5 por ciento las empresas dijeron que se iban a llevar sus inversiones fuera. Como si se pudieran llevar el suelo mexicano, el patrimonio nacional, o las montañas o los cerros o las minas.

“¿No es posible que no pensemos en esa posibilidad para no fastidiar a las empresas que se opondrían porque le subirían los impuestos a la minería, cuando los empresarios más ricos de este país son mineros, que lo han obtenido a base de la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales del país, propiedad de la nación, y también a base de no pagar impuestos y cuando los pagan se los regresan?”, argumentó.

Y remató: “¿Por qué mejor no proponemos subir los impuestos a la minería, a las concesiones mineras y creo que sería la solución para distribuirlo de una mejor manera?”.

En respuesta, el senador Monreal consideró que la propuesta de Gómez Urrutia es “correcta”, por lo que “habría que formalizarla”.

“Le digo al senador Gómez Urrutia tiene tazón y sería correcto que preparáramos iniciativas que seguramente el grupo parlamentario analizaría con toda seriedad, con toda racionalidad, el respaldarlas y acompañarlas.

“Yo creo que es una buena propuesta. Usted conoce muy bien el sector minero. Tiene toda su vida y la vida de su padre dedicada a eso y por eso me parece muy sensata y muy oportuna su pregunta. Yo estoy de acuerdo con ella”, dijo Monreal.

“A ver qué dicen los partidos de oposición de qué lado están realmente cuánto permitimos que sigan acumulando en concesiones mineras los grandes empresarios amigos de ellos. Hasta ya tienen una tercera parte del territorio nacional y quieren llegar al 50 por ciento o al cien por ciento, eso no se lo vamos a permitir los mexicanos”, dijo Gómez Urrutia en una intervención posterior.