Alianza Contra el Fracking acusa falta de medidas del Gobierno para prohibirlo

A pesar de que la prohibición del fracking fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de ganar las elecciones, aún no existe ninguna acción materializada que impida a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a compañías privadas utilizar esta técnica, aseguraron integrantes del colectivo de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

“Este escenario nos confirma una continuidad absoluta en el marco regulatorio que permite la fractura hidráulica en el país, sin ninguna acción implementada desde el poder ejecutivo que vaya en el sentido de las palabras del presidente”, dijo Manuel Llano, director de la organización CartoCrítica.

De septiembre de 2018 a julio pasado, senadores y diputados han propuesto seis iniciativas que tienen como finalidad la prohibición de esta técnica. Sin embargo, hasta ahora ninguna ha sido discutida a profundidad y llevada al pleno de ambas cámaras para su posible aprobación.

En febrero de este año, según información de la Alianza, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó a Pemex cuatro planes de exploración y producción con el uso de esta técnica. También en junio pasado dio luz verde a otro plan más, que al final fue cancelado por el presidente de la República.

Hasta ahora, el marco legal autoriza a la CNH seguir avalando estos planes y tampoco prohíbe a Pemex el uso de la técnica.

También en su Plan de Negocios presentado en julio, la petrolera nacional contempla el uso de la fracturación hidráulica.

La prohibición del fracking, explicaron los integrantes del colectivo citado, requerirá acciones al interior de la CNH, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Pemex.

El colectivo pidió a los citados organismos información -mediante solicitudes de información vía transparencia- sobre las acciones que se están emprendiendo para la prohibición y todos negaron la existencia de estas.

Para que no se use más esta técnica, el colectivo pide que la CNH decrete la terminación anticipada de las 26 áreas no convencionales adjudicadas hasta la fecha; a ASEA negar la autorización a cualquier Manifestación de Impacto Ambiental relacionada con esta técnica; y a Pemex devolver el presupuesto asignado para sus actividades de exploración y producción en campos no convencionales.

También cree necesario que la Sener decrete como zonas de salvaguarda para protección ambiental las áreas con recursos no convencionales y que Conagua revoque los lineamientos emitidos para el uso de fracking.