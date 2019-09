Gobierno pide por primera vez un presupuesto menor a los 1,000 mdp para la Oficina de Presidencia

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 se busca un monto de 918 millones 577 mil pesos para la Oficina de la Presidencia, la primera vez que se solicita una cifra por debajo de los mil millones de pesos.

Esta cifra también representa una disminución de 43.5 por ciento respecto a este año, cuando fue aprobado un presupuesto de mil 626 millones de pesos.

Después de los 918 millones 577 mil pesos solicitados por la Presidencia para 2020, el segundo monto más bajo es el de 2000 de mil 555 millones 760 mil pesos. En tanto, el más alto fue el de 2015, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con 2 mil 296 millones 227 mil 33 pesos.

Una de las banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la austeridad y el combate a la corrupción.

En su conferencia mañanera del lunes, el mandatario señaló que ya no hay lujos en el Gobierno, sueldos de 700 mil pesos mensuales, ni existen ocho mil elementos para cuidar al presidente de la República.

“Vamos bien porque ya los funcionarios públicos ya no viajan ni ton ni son al extranjero. Ya no hay avión presidencial, ya no se utilizan aviones y helicópteros para traslado de funcionarios”.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que la reducción que se está solicitando para la Oficina de la Presidencia es un mensaje político importante.

“Dado que hay muchas secretarías que tuvieron reducciones bien grandes, el presidente dijo 'déjame predicar con el ejemplo'. La verdad es que la Oficina de Presidencia puede ser tan grande o tan chica como él mismo presidente quiera”, indicó Villarreal.

El director del CIEP agregó que el López Obrador tiene otro estilo. “En tiempos de Calderón, él quería un staff personal grande que hacía temas de investigación y muchas cosas, en tiempos del presidente Peña subió mucho el gasto de la Oficina porque desde ahí se hacía gasto de comunicación social muy fuerte y por los viajes”.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó el domingo al Congreso el Paquete Económico para el próximo año.

Lo siguiente es la aprobación de la Ley de Ingresos por parte de la Cámara de Diputados y luego la de Senadores, siendo el 31 de octubre la fecha límite. Luego, únicamente los diputados aprueban el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que tienen hasta el 15 de noviembre para hacerlo.