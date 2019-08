Gobierno de AMLO busca hacer inversión social para combatir pobreza

El nuevo gobierno trabaja en hacer una “inversión social” con los programas sociales que ha diseñado para ayudar al combate a la pobreza, ya que ha ido en aumento, indicó este miércoles la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores.

En el marco del Foro Estrategia Banorte 2019: El Reto Social de la Banca, la titular de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol), explicó que la pobreza no disminuyó y hoy hay 52 millones de mexicanos en pobreza extrema, “son datos lacerantes”. Ejemplificó que 9 de cada 10 niños indígenas en este país están en situación de pobreza.

“En las zonas en territorio indígena es una pobreza que inicia con la carencia de la alimentación; no se le puede dotar de la misma igualdad. Cuando se habla de lo que incluye en la pobreza, tiene que ver no solo con la generación de empleos, tiene que ver con salud, techo o vivienda. Lo que planteamos o soñamos, lo que quisiéramos hacer, es sumar esfuerzos y no solo le corresponde a una institución. Cuando hablamos de los programas integrales de bienestar, hacer la suma de esfuerzos institucionales con otras secretarías” y empresas mencionó.

En el panel, en el que participó junto con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, indicó que trabajan en coordinación para que se genere una inversión social en todo el país, y deje de ser visto como un gasto.

Actualmente, son tres los programas claves, el apoyo a personas mayores que es una pensión universal para mayores de 65 años que están en comunidades indígenas, y de 68 años en caso de los ubicados en ciudad, quienes reciben una pensión de dos mil 500 pesos bimensuales.

El segundo es la pensión para niños con discapacidad en zonas indígenas que reciben el mismo monto desde los cero a los 65 años, y en zonas urbanas es hasta los 29 años, aclarando que buscan que estados y municipios participen en ello.

El tercero es el programa Sembrando vidas, que busca reforestar al país y dar trabajo a los campesinos mexicanos.