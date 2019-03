Gobierno 'deja la puerta abierta' a emisión de bonos de Pemex en la Bolsa mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que el Gobierno federal no descartó la posibilidad de emitir bonos de participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

López Obrador destacó que las finanzas de la petrolera son sanas, por lo que "por primera vez en mucho tiempo" Pemex no solicitó crédito entrando a una nueva administración.

Sin embargo, señaló que están abiertos a implementar mecanismos de financiamiento para la empresa productiva del Estado.

"No descartamos otras alternativas, como la posibilidad de que puedan haber bonos de participación de inversionistas en la Bolsa (BMV). No lo descartamos, pero no hay necesidad de financiamiento, hay presupuesto suficiente para Pemex", indicó.

Señaló que el próximo 18 de marzo, día en el que se conmemora la expropiación petrolera, presentará más información al respecto.

En febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) anunció una inyección de capital para Pemex por 107 mil millones de pesos, esto después de que la calificadora Fitch redujera la calificación de la empresa dejándola al borde de perder el grado de inversión.

Este mes, la dependencia adelantó que presentará apoyos adicionales para la empresa productiva del Estado.