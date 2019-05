Gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó este martes que la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a actos de corrupción que representaron grandes pérdidas para la petrolera estatal de México y que, por lo tanto, debe ser sancionada.

Nieto dijo que la administración de quien fuera uno de los más cercanos hombres del expresidente Enrique Peña Nieto debe tener "una responsabilidad y una sanción" por esos hechos, entre los que destaca la presunta compra de una planta de fertilizantes con sobreprecio.

La UIF congeló el lunes las cuentas bancarias locales de Lozoya así como de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) tras identificar en el sistema financiero nacional y externo que "se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción".

El Gobierno ha denunciado que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo con pasivos financieros de 106 mil 500 millones de dólares, compró a AHMSA en 2014 una planta de fertilizantes por cerca de 500 millones de dólares y que era una "chatarra" que apenas estaba valuada en 50 millones de dólares.

Lozoya ha sido señalado de haber recibido 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht que presuntamente habrían sido para financiar la campaña electoral de Peña, quien llegó al poder en diciembre de 2012. Lozoya ha negado las acusaciones en repetidas oportunidades.

Nieto dijo este martes en una entrevista radial que la gestión de Lozoya (entre 2012 y 2016) "se dedicó a generar actos de corrupción y de negocios" y que espera que la congelación de cuentas se replique en otros países "en razón de que hay elementos suficientes para hablar del actos de corrupción vinculados con su administración".

Al respecto, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo que no han recibido notificación por parte de las autoridades sobre el congelamiento de cuentas.

"Todo lo que sé es por lo que han dicho los medios de comunicación. No tengo ninguna notificación, no sabemos el por qué, no sabemos is Hacienda ha hecho lo correcto, pero ya veremos si llega la notifiación o los bancos tendrían que avisar en un término de 24 horas pero, ¿qué puedo hacer?", puntualizó en entrevista para Grupo Fórmula.

Coello Trejo aseguró que, en caso de ser notificados, acudirán a la UIF para mostrar pruebas que refutan la acusación.

"Si somos notificados, acudiremos a la UIF para ver el motivo por el que congelaron las cuentas. Vamos a esperar hoy y estaremos en condiciones de responderle a la UIF si es que es cierto esto", afirmó.

Hacienda, por otra parte, declinó comentar si otros exfuncionarios de alto rango están siendo investigados dado que los secretarios de esa dependencia, así como de la Secretaría de Energía, forman para del Consejo de Administración de Pemex cuando están en funciones.

El año pasado el sitio de noticias Quinto Elemento Lab dijo que AHMSA transfirió más de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por Odebrecht para pagar sobornos.

Un portavoz de AHMSA dijo entonces a Reuters que los pagos se realizaron y que la firma fue contratada para asesorar a la siderúrgica en la búsqueda de equipos y proveedores para un proyecto de expansión en México.

La semana pasada, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Lozoya por supuestamente haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial.