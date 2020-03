Gasolina regular baja de 17 pesos en estaciones de la CDMX

La baja en la cotización internacional del petróleo ya se refleja en el precio en el que las estaciones de servicio venden las gasolinas a los consumidores.

En algunas estaciones de la Ciudad de México se oferta el litro de gasolina regular en menos de 17 pesos por litro. Una gasolinera en la avenida Plutarco Elías Calles, en la delegación Iztapalapa, vende el combustible en 16.90 pesos.

El promedio de venta en la capital del país ha disminuido 79 centavos en los últimos siete días, según datos recabados por la consultora PetroIntelligence.

Mientras que el pasado 11 de marzo, el precio promedio de venta en la Ciudad de México fue de 20.38 pesos, ayer martes fue de 19.59 pesos por litro.

En el Estado de México la baja es más notoria. En la última semana el precio ha disminuido 1.05 pesos. Este miércoles el energético se vende en esta entidad en 18.75 pesos por litro.

Una gasolinera ubicada en la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco es la que ofrece el precio por litro más bajo en el Estado de México, en 15.71 pesos.

En la última semana, el precio promedio en que se oferta la gasolina regular a nivel nacional ha descendido 1.01 pesos.

El pasado miércoles, según la consultora PetroIntelligence, la gasolina regular se vendió en promedio a 19.40 pesos por litro; este 18 de marzo el promedio de venta a nivel nacional es de 18.39 pesos.

La gasolina Premium también ha tenido bajas considerables. Su precio por litro a nivel nacional bajó 80 centavos, de 20.46 pesos a 19.66 pesos por litro en la última semana.

“Sí ha bajado (el precio), a lo mejor no a la misma velocidad en todas las estaciones, porque hay varios factores que influyen. Si alguna estación no ha podido rotar sus inventarios y no ha podido comprar todavía inventario a mejor precio, todavía ese inventario tiene un costo alto y seguramente conforme vaya rotando ese combustible y vaya adquiriendo combustible más barato irá reflejando estas eficiencias de precio al consumidor”, dijo el lunes Roberto Díaz de León, presidente de Organización de Expendedores de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

En otros estados del país, la baja en el precio del combustible ha sido más notoria. Como ejemplo, Tamaulipas registra precios de hasta 11.99 pesos por litro y Chihuahua de 10.50 pesos por litro.

En estas últimas entidades el precio también es menor porque cuentan con un estímulo fiscal aplicable a las regiones fronterizas con Estados Unidos.

En la última semana, entidades como Nuevo León y Jalisco han visto una baja promedio de 75 y 76 centavos por litro, respectivamente. Yucatán vio una baja de 1.76 pesos por litro.

La disminución en el precio de la gasolina se da como efecto de la baja en el precio internacional del petróleo que se deriva del conflicto que mantienen Arabia Saudita y Rusia, y que ha tumbado los precios del petróleo.

El martes, el precio del crudo mexicano de exportación cerró en 18.78 dólares por barril, su menor nivel en poco más de 18 años.

El conflicto entre las naciones tiene como origen la imposibilidad de llegar a un acuerdo para bajar la producción de crudo y así atajar la caída en los precios internacionales de la mezcla producido por una baja en la demanda mundial propiciada por la pandemia de coronavirus.