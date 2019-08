Gané la apuesta de que no habría recesión, me hubiera hecho rico: Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, bromeó con los medios de comunicación a su llegada en el Foro Estrategia Banorte 2019, diciendo que se hubiera hecho rico si le hubieran tomado la apuesta de que no habría recesión económica en el país.

“Claro que la ganamos, nadie me la tomó (la apuesta). Aposté 100 a 1 y nadie me la tomó, me hubiera hecho rico, me hubiera ido bien con la Cuarta Transformación”, dijo antes de entrar a la inauguración del Foro Estrategia Banorte 2019.

A finales de mayo pasado, ante las perspectivas de los analistas de que la economía iba a caer en recesión técnica en el segundo trimestre del año, Romo lanzó una apuesta de 100 a uno de que no habría.

"No veo ninguna recesión por nada, cero, y les apuesto 20 a 1 que no habrá recesión, o 100 ¿Quién me la toma?", dijo a los periodistas en aquella ocasión.