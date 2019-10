Frenar subastas eléctricas ya pega a privados, dice GE

CAROLINA DEL SUR.- Haber suspendido la licitación de infraestructura de transmisión eléctrica ‘pega’ a las compañías privadas, quienes ven un freno importante para el desarrollo de nuevos proyectos, como centrales de generación, aseguró Daniel Meniuk, director para América Latina y El Caribe de la estadounidense GE.

“Nosotros vemos que por haber tenido, por así decirlo, un slowdown, en inversiones de transmisión, que me parece que solo lo hace CFE (la Comisión Federal de Electricidad), al final empieza a impactar nuevos proyectos de generación porque no hay transmisión”, dijo en entrevista con El Financiero.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dijo recientemente que la falta de infraestructura de transmisión fue una de las causas por las que se suspendieron las subastas eléctricas.

En este sentido, el directivo plantea que una apertura hacia la participación de capital privado dentro de la infraestructura de transmisión podría crear dinamismo en el sector.

“No hay un modelo regulatorio en México para inversión de privados en líneas de transmisión, esto se está discutiendo todavía y esto me parece que impacta la habilidad de que nuevos proyectos salgan de manera más acelerada, más rápida”, dijo en una de las sedes de la compañía en Carolina del Sur. “(Se podrían) compartir inversiones, compartir ingresos, de una forma que haya capital privado en la transmisión, por un lado y por otro lado, se hace más acelerada (la creación) de nuevos proyectos para transmisión. Si no hay transmisión, no hay generación”.

GE participa en México en centrales de ciclo combinado mediante distintos esquemas: como proveedor de tecnología, operador técnico y en el mantenimiento de los complejos. Actualmente participa en la construcción de cuatro plantas, una de contratos bilaterales con industriales y las otras tres de contratos ganados en una de las tres subastas celebradas anteriormente —una de estas con Iberdrola—.