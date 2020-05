FMI recomienda a México dejar de mantener a negocios 'zombies'

El apoyo gubernamental deberá estar orientado en unos meses a la demanda agregada, así como a una mejor red de seguridad social y "no utilizar recursos públicos para sostener actividades que en el mediano plazo no tienen viabilidad", dijo Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No queremos volver a una economía paternalista en donde básicamente a través de apoyos públicos, hagamos que subsistan actividades económicas o negocios que no son viables, que no van a ser viables en cinco años y terminemos atorando una parte importante de los recursos del país en (estas) actividades, (que) no van a generar ni inversión posterior, ni nuevos empleos", explicó.

Werner agregó que estas actividades económicas "nada más se van a quedar como zombies que mantienen un cierto nivel de empleo, cierta rentabilidad baja para sus dueños".

Añadió que sería mejor que esos sectores desaparezcan y se reintegren a sectores más pujantes de la actividad económica.

Indicó que en la primera parte de la crisis por la pandemia, “cubrir de más” es la respuesta correcta, aunque dentro de los límites que no lleve al país a una crisis fiscal, pero en tres, seis o nueve meses llegará el momento en el que el apoyo va a tener que migrar a la demanda agregada.

“El gobierno tiene que migrar más a apoyar más la evolución macroeconómica, a través de una agenda de infraestructura, de un mejor diseño de una red de aseguramiento social, pero ya no a través del apoyo de actividades productivas porque no queremos una economía paternalista”, señaló durante la videoconferencia organizada con el ITAM.

Detalló que sí deberá continuar el apoyo a las familias desempleadas o que sus actividades informales han desaparecido, pero en el segmento empresarial habrá que empezar a apoyar la demanda agregada a través del desarrollo de energías renovables, de infraestructura, de capacidad hospitalaria.

Esto, luego que se evidenció la baja capacidad de México comparada con otros países con un nivel de ingresos similar en América Latina y el resto del mundo.