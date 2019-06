No estamos muy confiados en que AMLO cambie a México: Fitch

James McCormack, jefe de Calificaciones Soberanas de Fitch Ratings, advirtió que “no están muy confiados” en que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda cambiar la situación en la que vive México.

En el Foro Anual de Fitch Ratings México, el directivo explicó los factores que motivaron la baja en la calificación de la deuda de México hace un par de semanas.

Los indicadores de gobernanza que la calificadora tomó en cuenta provienen del Banco Mundial, así como los de corrupción, rendición de cuentas y Estado de Derecho, detalló al término de su participación.

“Si creyéramos que el nuevo Gobierno va a tomar estos temas y darle un cauce diferente, podríamos ajustar los números, pero no estamos 100 por ciento confiados de que eso va a suceder. Si confiamos de más podemos, entonces descontar los números del Banco Mundial y decir que aún no se han actualizado a la nueva realidad, pero ahora estamos tomando los datos del Banco Mundial”, señaló McCormack.

“La gobernanza es todo un desafío para México, para las calificaciones”, dijo al explicar que la reciente baja en la calificación del Soberano de México a 'BBB' desde 'BBB+' fue porque su modelo “nos sacó las debilidades estructurales gobernanza, que es particularmente baja para México, es baja también en toda Latinoamérica pero México sobresale, es débil y no parece que hoy vaya mejorando”, agregó.

El peso de la gobernanza entre asuntos macroeconómicos y de financiamiento externo afecta la calificación, si la gobernanza se debilita, la calificación baja. Aunque el directivo adelantó que Fitch no prevé hacer una modificación próxima en la calificación, expuso que hay dos factores que podrían modificarla.

Uno hacia el terreno positivo, referente al marco de la macroeconómica que es fuerte y la coordinación alcanzada entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para la hechura de políticas.

“Hay fortaleza para darle otro nodo a la calificación y se vaya de 'BBB' a 'BBB+'”, dijo.

Pero del otro lado de la moneda, señaló el impacto de la deuda de Petróleos Mexicanos en las finanzas públicas.

“Se espera que el soporte del soberano a Pemex resultará en menores ingresos fiscales y/ o mayor deuda gubernamental. Este es otros de los desafíos”, y añadió, “No estamos esperando cambiar pronto esta calificación”.

Por la mañana, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, también en este foro, señaló que la desgravación en el impuesto a Pemex representa 15 mil millones de pesos que son equivalentes a “3 milésimas del presupuesto federal. Tenemos poco a poco que ir desgravando a Pemex pero a un ritmo que le permita a la finanzas mantenerse”.

Pemex, el riesgo

Al respecto, el encargado de las calificaciones soberanas de la agencia, argumentó que lo que ellos encuentran de riesgo es el tamaño de la deuda de Pemex.

“No quisiera contradecir al secretario, lo que vemos es que Pemex tiene 160 mil millones de dólares de deuda, que eso no calificaría ni siquiera en categoría 'B', es un crédito débil de grandeza gigantesca y no sabemos qué tipo de soporte es el que necesite. Pemex es una fuente importante de entradas al Gobierno. Si el Gobierno reduce la toma de Pemex para dejarlo con más gasto para inversión y si el Gobierno tiene problemas para sacar más recursos, de donde los va a sacar y no vemos que esto se vaya a desenvolver más adelante”.

Finalmente, añadió que también influyó en la baja de la calificación el deterioro de las perspectivas de crecimiento y los retos fiscales que el país enfrenta en el mediano plazo.