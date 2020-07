Faltan señales claras de que la inversión extranjera es bienvenida en México: exembajadores de EU y Canadá

Roberta S. Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, señaló a través de una video conferencia que hacen falta señales claras de que la Inversión Extranjera Directa (IED) es realmente bienvenida en México.

“Debe haber un sistema donde las reglas del juego sean iguales para todos, (donde quede estipulado) que no perjudicarán al capital y a inversionistas extranjeros”, dijo la diplomática.

Jacobson detalló que a diario recibe llamadas por parte de empresarios estadounidenses quejándose sobre un panorama ‘caprichoso y oscuro’ de entender en México.

“Esto es algo muy grave para las empresas que ya están en México, no sé cuántas empresas no han invertido en México, es un costo de oportunidad que no se puede medir, pero hay oportunidad de atraer más, si tenemos una situación donde las reglas no son claras, se cambian a cada momento, el sistema judicial no es maduro y la situación de seguridad está muy difícil, es una situación donde el capital puede ir a otro lado”, puntualizó .

A su vez, Pierre Alarie, embajador de Canadá en México entre 2015 y 2019, apuntó que el entorno político es muy importante para la certidumbre en la inversión, ya que es importante que haya reglas claras.

“Pensar que un tratado, un acuerdo o una ley puede arreglar todo no es cierto, la posición política, la apertura política es super importante en cualquier país”, dijo.

En tanto, Gerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos durante el periodo 2017-2018, enfatizó que el T-MEC no será suficiente para México si no hay condiciones de certidumbre y si no se percibe un buen clima para invertir.

“Hay que hacer la tarea, la inversión no va a llegar sola, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se le atribuyeron cosas que no tenía, el acuerdo es una herramienta dentro de un conjunto, no hay que cometer el mismo error con el T-MEC, hay que hacer un trabajo interno”, dijo.

El exembajador detalló que la inversión en infraestructura es un tema clave para atraer IED, ya que suele ser un factor muy importante que consideran las empresas que pretenden llegar al país.

“Las empresas extranjeras hacen un check list en el que evalúan el acceso a energía a precios competitivos, si hay buenas comunicaciones, el acceso al agua, (capacidad de los) puertos, cómo van a atraer insumos, entre otras cosas, todo esto es fundamental para atraer inversión”, señaló.