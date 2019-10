Falta de crecimiento económico en México se debe a factores internos, considera Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, comentó este miércoles que la falta de crecimiento económico del país se debe a factores internos.

"Hoy, la falta de crecimiento no se puede atribuir a cuestiones del ámbito externo, sino son factores del ámbito interno relacionado con la falta de confianza, políticas en materia energética que han frenado proyectos de inversión a punto de materializarse y por un subejercicio del presupuesto del Gobierno federal", señaló en el marco de la presentación del libro Emprende México.

El comentario del líder empresarial se debe a que, más temprano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 0.4 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de este año, con lo cual la economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició un año antes.

El descenso fue provocado por el sector secundario (industria), que cayó 1.8 por ciento comparado con igual periodo de un año antes, y el nulo crecimiento en el sector terciario (servicios), de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB.

Por ello, De Hoyos Walther consideró que la publicación del dato, cuya versión definitiva se dará a conocer el 23 de noviembre, es un llamado de atención a la actual administración, el cual debe realizar más acciones para generar confianza.

"Es una señal de bastante preocupación, es una llamada de atención para que el Gobierno federal pueda redoblar sus acciones para generar confianza", dijo.

El líder de la Coparmex alertó que, en caso de que no exista crecimiento económico, no serán sostenibles los programas sociales del Gobierno en el largo plazo y tampoco podrán financiarse los proyectos de infraestructura que requiere el país.

"Crecer si importa y no podemos aceptar que este Gobierno a menos de un año baje la cortina y diga que no es importante crecer. Hacemos un llamado para que no se escatime ningún esfuerzo para que haya crecimiento y del lado del sector privado, se mantiene el compromiso de inversión", apuntó.