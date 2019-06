Fabricantes de autos de EU advierten sobrecostos y pérdida de empleo por aranceles

La puesta en marcha de un arancel de 5 por ciento a las importaciones de productos mexicanos tendrá un impacto negativo en la industria automotriz, amenazando a más de 900 mil empleos directos y altos precios para los consumidores en Estados Unidos, advirtió la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos (MEMA, por sus siglas en inglés).

Ann Wilson, vicepresidenta senior de asuntos gubernamentales de la MEMA, dijo que este asunto de los aranceles no es solo de qué país gana o pierde, sino que el impacto directo será para las empresas manufactureras, lo que a su vez elevará los precios de venta de equipos de transporte.

“Representamos a más de 900 mil empleos directos distribuidos en todo el país, es un sector bastante grande, donde hay fabricantes y hasta distribuidores”, explicó Wilson en un panel de la Sociedad de las Américas / Consejo de las Américas.

Comentó que, según los cálculos de MEMA, cruzan diariamente 457 millones de dólares en partes de automóviles la frontera entre México y Estados Unidos, lo que significa un enorme costo para los consumidores estadounidenses que buscan comprar vehículos.

No obstante, indicó que los costos no se detienen ahí, pues incluso para los consumidores que no poseen automóviles, los costos aumentarán a medida que aumenten los precios de los camiones y del transporte.

La Asociación representa a más de mil compañías que fabrican componentes y sistemas para vehículos originales y segmentos de posventa de la industria de fabricación de vehículos livianos y vehículos pesados en Estados Unidos.