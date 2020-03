Exxon y Total renuncian a área en aguas profundas

Las compañías petroleras Exxon y Total renunciaron a un bloque en aguas profundas que ganaron durante la Ronda 1.4, de diciembre de 2016.

Durante su sesión de este viernes, el pleno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció que el 19 de febrero pasado las petroleras presentaron su renuncia al bloque ubicado en el Cinturón Plegado Perdido por no considerarlo de interés comercial.

Las compañías internacionales deberán pagar al Estado poco más de 21 millones de dólares por la terminación anticipada del contrato que comenzó en marzo de 2017 y tenía una vigencia de 35 años.

El monto que deberán pagar es equivalente a la garantía que ofrecieron para comenzar los trabajos en esta área en aguas profundas. Tras ser notificadas, las compañías tendrán 10 días para realizar el pago al Fondo Mexicano del Petróleo.

“No es que el operador no haya hecho lo que tenía que hacer, finalmente hizo la inversión que tenía que hacer en el área contractual y llegó a la conclusión, después de perforar un pozo, de que no había más posibilidades de seguir explorando (...) Ya no hay más que hacer ahí, no es que esté incumpliendo”, explicó en la sesión el comisionado Néstor Martínez.

Total, la operadora del proyecto, realizó trabajos en el bloque, en donde perforó el pozo Etzil-1, pero este no resultó comercialmente viable.

“Parecía que es ‘fracaso’, pero en realidad se perforó un pozo. (Pero) no es interesante para ellos comercialmente”, dijo la comisionada Alma América Porres.

Los trabajos en aguas profundas y ultraprofundas son de un riesgo considerable, pues tienen una probabilidad de éxito menor a 30 por ciento.

China Offshore, Repsol y BHP Billiton son algunas otras compañías que mantienen operaciones en aguas profundas en el país.