Extitular de la CNH recomienda a Pemex construir una nueva filial

Juan Carlos Zepeda, extitular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tiene una recomendación para Petróleos Mexicanos (Pemex): crear una nueva filial que agrupe las asignaciones que se le concedieron a la petrolera en la Ronda Cero y en la cual puedan invertir los fondos de pensiones.

Se trata de un modelo, explicó este miércoles, cuya finalidad es inyectar capital a la petrolera y que es utilizado por China dentro de sus tres empresas petroleras y también por Ecopetrol, la paraestatal de Colombia.

“Lo importante es crear una filial que no cargue con pasivos o una problemática económica preexistente. La idea de crear una es que arrancas con una empresa nueva, sin pasivos y de la noche a la mañana tienes una empresa con un montón de activos que te permite hacer una oferta de títulos”, detalló el también asesor externo de la Secretaría de Economía (Sener).

El proceso consiste en crear una nueva filial y transformar las asignaciones que actualmente tiene Petróleos Mexicanos en contratos, mismos que podrán fungir como los activos de la nueva división.

La mayoría de los activos, indicó Zepeda, le pertenecerían a Pemex mientras que una minoría -cerca del 10 por ciento- a privados, quienes podrían hacerse de los títulos a través de una oferta restringida o pública.

“Lo que yo propongo es que al crear esta filial, esa filial hace un pequeño farmout y posteriormente puede poner en el mercado acciones, una minoría, como lo hacen los chinos”, dijo durante un foro organizado por el Colegio de México.

Desde su perspectiva esta división agruparía el negocio más rentable dentro del sector: la producción y exploración.

“No es posible resolver el problema de Pemex bajándole lo que sea necesario a la Secretaría de Hacienda (...). Yo no digo que no haya mérito en bajar la carga fiscal, sí hay mérito en el argumento, pero no es posible, las finanzas públicas no tienen ese espacio, es necesario inyectarle capital privado a Pemex, no hay de otra”, aseguró.

Zepeda estimó que no es posible reducir la carga fiscal de Pemex al 50 por ciento, tal y como lo ha sugerido la agencia calificadora Fitch.