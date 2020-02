Extinta Sagarpa no comprobó gastos por 11.1 mdp: ASF

La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), causó daño a la Hacienda Pública por 11 millones 141 mil 94 pesos, informó este jueves la Auditoría Superior de la Federación.

La dependencia no llevó a cabo un estricto apego a las normas de transparencia y rendición de cuentas que provocó la falta de control en el manejo de recursos del Programa 2018 para el incentivo de Innovación y desarrollo tecnológico.

“Observó la falta de control en el manejo de los recursos del Programa 2018, toda vez que no se proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como la falta de supervisión y seguimiento de los Incentivos”, señala un reporte de la Auditoría sobre la dependencia que en su momento estuvo a cargo de Baltazar Hinojosa Ochoa.

Al auditar el ejercicio de los recursos públicos federales del rubro 'Incentivo de Innovación y Desarrollo Tecnológico' por el que se pagó un monto de mil 596.8 millones de pesos, la ASF encontró que en Cuentas por Liquidar Certificadas, por un total de 11 millones 141.4 pesos, no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto y pago en los convenios firmados con Chiapas Siempre Unido, Ciudadanía en la Gerencia Pública, Proyecto Eris y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Firco).

Fonatur no actualizó tarifas en Tren Maya

En 2018, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) incurrió en irregularidades como no cumplir con los requisitos para la desincorporación de su filial construcción, no actualizar tarifas en el Tren Maya, y para el cálculo de cobro de puerto crucero. Además, no acreditó el envío a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de los volúmenes comprados y vendidos diariamente de gasolina magna y diésel, concluye el diagnóstico de la ASF.

“Los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Fondo Nacional del Fomento al Turismo y sus filiales Fonatur Constructora, Fonatur Infraestructura y Fonatur Tren Maya, se encontró que en general cumplieron con las disposiciones legales y normativas, con algunas excepciones”, señala el reporte.

El documento indica que Fonatur Constructora no atendió los requisitos solicitados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para continuar el proceso de desincorporación de la entidad.

En el caso de Fonatur Infraestructura, hubo omisión en el registro contable del ingreso por un total de 10.3 millones de pesos, y la filial Tren Maya no utilizó las tarifas vigentes en 2018, lo que ocasionó que dejara de cobrar 10.3 millones de pesos.

Además, no actualizó tarifas para el cálculo del cobro de puerto crucero, debido a que el título de concesión no tiene un mecanismo para ello, y no proporcionó evidencia documental que acredite el envío a la Comisión Reguladora de Energía de los volúmenes comprados y vendidos diariamente de gasolina magna y diésel.