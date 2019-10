Expectativas para la economía de México en 2020 son positivas pese a bajo dinamismo este año: Citi

México sigue siendo un país atractivo y, pese al bajo dinamismo económico en el presente año, las expectativas para 2020 son positivas tanto para el crecimiento como para la inversión, afirmó el grupo financiero Citi.

Para la institución, 2019 no fue un año perdido, fue de ajustes por parte del nuevo Gobierno, pero las acciones que se están implementando generan confianza en los inversionistas.

César Rojas, economista global de Citi, indicó que la perspectiva para la economía mexicana es de un repunte en el crecimiento para 2020. Explicó que la incertidumbre y el bajo crecimiento en este año se debe en parte al cambio de administración, como se ha visto en otras ocasiones y en otras economías.

Señaló que si bien las expectativas son positivas para el próximo año, se requiere trabajar en políticas públicas que fortalezcan el comercio y la demanda local, para que la economía no esté muy expuesta al exterior, lo que ayudaría a tener un mejor panorama.

“En la medida que se dé certeza a las inversiones, podremos ver que los proyectos que se habían rezagado en el primer año de esta administración podrían retomarse”, indicó.

Destacó que México sigue siendo un país sumamente importante para la operación del grupo financiero y es un socio comercial clave para Estados Unidos, “se ha renegociado el TLCAN y obviamente esperamos que se reafirme, ya que como base para la industria manufacturera, como base de suministro y de intercambio con Estados Unidos, sigue siendo muy importante”.

“Entonces, si tienes una visión a largo plazo y quieres operar y tener negocios en las Américas tienes que estar en México, si eres una multinacional”, agregó.

Eduardo Cruz, director de Banca Corporativa y de Inversión, Latinoamérica y México de Citi, señaló, que si bien la inseguridad es un problema para la economía, no son un factor que limiten las inversiones.

“No creemos que las inversiones sigan en 'stand by', en parte por las renegociaciones que han sido exitosas en materia de gasoductos, en el sector habrá más actividad, además la inseguridad no empezó este año, llevamos bastante tiempo con eso y México no es el único país con ese problema, es un problema en muchos de los países de Latinoamérica”, dijo.

Añadió que la expectativa es que en los próximos 12 o 14 meses habrán cosas interesantes en materia de inversión en el país.

En su opinión, el principal foco de preocupación para la economía mexicana es una recesión en Estados Unidos, más que una recesión global, por una dependencia en el intercambio comercial.