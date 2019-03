Exchanges de criptomonedas podrán seguir operando, aclara la CNBV

Los exchanges de monedas virtuales podrán seguir prestando el servicio de compra y venta de criptomonedas, como bitcoin o ether, a pesar de que el Banco de México (Banxico) señaló en una circular que estos activos solo podrían ser usados por las empresas fintech en sus procesos internos, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Rocío Robles, directora de supervisión de instituciones de tecnología financiera y modelos novedosos de la comisión, explicó que la información publicada por Banxico no menciona un activo virtual en específico.

“Con la regulación que acaba de sacar el Banco de México realmente no se hace ningún reconocimiento de un activo virtual en específico, eso quiere decir que la emisión de activos virtuales puede seguir libre, no está regulada, no es una actividad reservada”, explicó en un foro convocado por la organización HyperBlock.

“Las plataformas de activos virtuales pueden seguir operando y pueden seguir ofreciendo el intercambio de activos virtuales siempre y cuando no estén realizando una de las actividades que estén reservadas a las instituciones de tecnología financiera, que es básicamente la captación de recursos del público”, detalló.

El Banco Central publicó el 8 de marzo las disposiciones de carácter general relativas a la Ley Fintech.

En ellas, señala que los permisos para operar activos virtuales no serán concedidos a quienes presten el servicio de compra y venta de criptomonedas debido a que trasladan el riesgo y volatilidad de estas monedas a sus clientes.

Con esta regulación, los exchanges de criptomonedas podrán seguir en el mercado, pero no acceder a la licencia de Institución de Tecnología Financiera, como se tenía previsto en la ley promulgada en marzo pasado. Es decir, seguirán siendo entes no regulados, como han operado hasta ahora.

“Las plataformas de activos virtuales, los exchange pueden seguir operando fuera del mundo regulado por la CNBV y las autoridades financieras, siempre y cuando pasen ciertos umbrales se reporte a las autoridades financieras”, dijo la funcionaria de la CNBV.

La Ley Federal para el lavado de dinero, explicó, ya reconoce la existencia de plataformas de compra y venta de criptomonedas.

A pesar de que el intercambio de monedas virtuales podrá seguir, los exchanges deberán modificar su modelo de negocio, debido a que la regulación les permite la custodia de activos virtuales, pero les restringe la recepción y captación de efectivo y moneda nacional, pues esto último es una actividad que sólo le es permitida a las instituciones reguladas.

“(Esta circular) dificulta mucho el negocio, no estoy cien por ciento segura de que lo mate (...). Creo que con ingenio pueden seguir avanzando los activos virtuales en México pero les va a costar mucho más trabajo de lo que teníamos pensado cuando se emitió la Ley”, admitió.