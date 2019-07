EU y México se acercan a dar 'buenas noticias' sobre el conflicto por el jitomate: Seade

Después de negociaciones entre los productores de tomate mexicanos y sus contrapartes estadounidenses, e intercambios constantes entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y sus contrapartes mexicanas, hay buenas señales en el ambiente que derivarían en la resolución al conflicto del acuerdo de suspensión de jitomate, indicó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“La posición del Departamento de Comercio ha sido férrea; han negociado con nuestro productores, pero en cuatro propuestas sucesivas, las condiciones principales que nuestra gente no puede aceptar no han cambiado una coma, pero ahorita lo que entiendo es que hay buenas señales. Espero que más tarde esta semana y después la próxima semana, en distintos tipos de eventos, esta semana respuestas del otro lado, y al semana próxima negociaciones, espero que pueda tener buenas noticias”, dijo Seade al ser entrevistado en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz (CIIAM).

El embajador detalló que se ha mantenido en contacto hasta tres veces por semana con los jitomateros y sus representantes legales basados en Washington en función de acompañar la potencial resolución de las negociaciones.

De la misma forma, durante la jornada, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que sostuvo una llamada con el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, para empujar la materialización de un nuevo acuerdo de suspensión del producto, cuya actual ausencia obliga a los productores mexicanos a pagar una cuota compensatoria de 17.5 por ciento para poder llevar su producto el país vecino.

“Conversé telefónicamente con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sobre avances en los referente al Acuerdo de Suspensión de Tomate. El diálogo se mantiene abierto y existe disposición para alcanzar un acuerdo para beneficio mutuo”, escribió en Twitter.

Por otro lado, respecto de la determinación preliminar del Departamento de Comercio de EU, que determinó establecer cuotas compensatorias que oscilan entre el 0.01 por ciento y 74.01 por ciento a las exportaciones de acero estructural mexicano por supuesto subsidios, Seade detalló que de las 10 empresas que resultaron afectadas, solo dos presentaron una defensa después del anuncio ya que las exportaciones del resto en ese sector son marginales.

“Los que sufren los aranceles de 74 por ciento no exportan tanto porque no son, en realidad, líneas de exportación importantes, el grueso de la exportación lo hace una empresa, que fue la que quedó en medio, una es 0.01 por ciento y otra es 13 y pico por ciento; ese es el grueso de nuestras exportaciones en el sector, es una gran empresa mexicana que se llama Corey”, expuso Seade.

No obstante, el embajador mencionó tener la expectativa de que la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) determine que no hubo subvenciones hacia la empresa previamente mencionada.

“Yo tengo fe en que esos procesos en EU en lo general son muy limpios, tengo fe en que encuentren que no hubo daño, que ganaron una competencia, pero no hubo daño. Espero que esto no llegue a mayores”, destacó.