EU ve a agregados laborales como un instrumento para defender sus empleos: Enrique Quintana

Estados Unidos ve a los agregados laborales como un instrumento para defender sus empleos y presionar a las compañías que le hacen competencia a las estadounidenses, consideró este lunes el director general editorial de El Financiero, Enrique Quintana.

"Estados Unidos está viendo esto como un recuso para instrumentar medidas que les permitan defender a sus empleos", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"En el tema laboral podrán tener una palanca para presionar cuando sientan que una empresa les están compitiendo, decir 'chequen las empresas a ver si le metemos algo para frenarlas'", explicó en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Quintana consideró que Estados Unidos hace esto porque teme que México no cumpla con los acuerdos laborales pactados en el T-MEC.

"Estados Unidos teme y con toda la razón que México no cumple con sus acuerdos laborales. Dicen que la burra no era arisca, alguna razón tendrán los norteamericanos para tener sus reservas", añadió refiriéndose a que México no cumplió con sus acuerdos labores durante los más de 20 años en los que estuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este lunes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, emitió una carta a Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, en la que responde que los agregados laborales incluidos en el T-MEC no harán inspecciones en México y que únicamente tienen el objetivo de brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de Estados Unidos.

“Se incluyó en la legislación de implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se autoriza a hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para colaborar con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso mediante la prestación de asistencia técnica y el desembolso de fondos para el desarrollo de capacidades", indica la carta.

La carta, enviada en respuesta a la que Seade emitió el 14 de diciembre sobre la legislación de implementación del T-MEC, señala que las embajadas de EU en las principales capitales del mundo albergan a agregados de diversas agencias federales y personal de los departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesorería y Justicia.