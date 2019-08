Trump dice que EU 'va muy bien' con China, pero...

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "está muy bien con China y que está hablando", pero sugirió que no estaba listo para firmar un acuerdo comercial, horas después de que su principal asesor económico estableciera un cronograma potencial para la reanudación de discusiones sustantivas con Beijing .

Trump prometió que Estados Unidos estaba "preparado para un gran crecimiento" después de alcanzar varios acuerdos comerciales. Pero hablando con los periodistas cuando partió de Nueva Jersey hacia Washington el domingo, Trump dijo que China necesita un acuerdo comercial más que Estados Unidos dada la condición relativamente débil de la economía de la nación asiática.

Trump hizo comentarios de gran alcance durante unos 40 minutos después de más de una semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

El presidente por primera vez vinculó las negociaciones comerciales con la situación actual en Hong Kong, y dijo que un acuerdo entre Estados Unidos y China sería más difícil si se llegara a una conclusión violenta de las protestas allí debido a las preocupaciones planteadas por los legisladores estadounidenses.

Trump también rechazó los informes de los medios de comunicación este fin de semana que el Departamento de Comercio está listo, tan pronto como el lunes, para renovar la licencia general temporal de Huawei Technologies para comprar suministros para los EU. "Huawei es una compañía con la que no podemos hacer negocios en absoluto", dijo Trump, llamando a la compañía china una" amenaza de seguridad nacional".

"Veremos qué pasa. Mañana tomaré una decisión ”, dijo Trump.

El director económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el domingo más temprano que las recientes llamadas telefónicas entre negociadores comerciales estadounidenses y chinos habían sido "positivas", lo que podría abrir la puerta a un mayor progreso hacia un acuerdo.

Se planean más reuniones de teleconferencia con los negociadores chinos durante la próxima semana a 10 días, dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca en "Fox News Sunday".

"Si esas reuniones de diputados se desarrollan, como esperamos que lo hagan, y podemos tener una renovación sustancial de las negociaciones, entonces estamos planeando que China venga a los Estados Unidos y se reúna con nuestros directores para continuar las negociaciones y las conversaciones", dijo Kudlow.

Kudlow y Peter Navarro, asesor comercial de Trump, hicieron múltiples apariciones en los programas de entrevistas dominicales para discutir la economía y las perspectivas comerciales de China después de una semana tumultuosa en los mercados financieros que incluyó una caída de 800 puntos en el Dow Jones Industrial el miércoles, su peor derrota. del año.

La economía es clave

El estado de la economía es clave para las perspectivas de reelección de Trump en 2020; una recesión disminuiría las perspectivas para un presidente cuyas calificaciones de aprobación se han mantenido obstinadamente bajas. Los principales índices de renta variable de Estados Unidos, a los que Trump hace referencia a menudo como una prueba decisiva de su éxito, son esencialmente planos en los últimos 12 meses.

"No hay recesión en el horizonte", dijo Kudlow en Fox. Agregó que no había planes para nuevas medidas adicionales para impulsar la economía, y que la administración Trump mantendría el rumbo en su agenda actual.

"Los consumidores están trabajando, con salarios más altos", dijo Kudlow en Meet the Press de NBC. "Están gastando a un ritmo rápido. De hecho, también están ahorrando mientras gastan, esa es una situación ideal ”.

Navarro, en ABC This Week, predijo "una economía fuerte hasta 2020 y más allá".

En CNN, Navarro disputó que Estados Unidos había visto una curva de rendimiento invertida, a menudo precursora de la recesión porque señala las expectativas del mercado para un crecimiento más débil en el futuro.

"Técnicamente no teníamos una inversión en la curva de rendimiento", dijo en "Estado de la Unión". "Todo lo que hemos tenido es una curva de rendimiento plana". Y eso, dijo Navarro, fue "el resultado de una muy fuerte Economía de Trump ".

Mientras el mercado de valores se desplomaba el miércoles, Trump arremetió contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Twitter, citando específicamente la "LOCA CURVA DE RENDIMIENTO INVERTIDA".

Navarro criticó una vez más a Powell y a la Fed el domingo. "El presidente de la Reserva Federal debería mirarse al espejo y decir 'Elevé las tasas demasiado rápido'", dijo en CNN.

Los recortes adicionales de tasas de la Fed más allá del movimiento de un cuarto de punto en julio serán algo bueno, dijo Navarro, y una posible flexibilización del Banco Central Europeo en septiembre ayudará a la economía en dificultades de Europa.

La tensión comercial entre Estados Unidos y China aumentó durante este mes después de una breve distensión. Estados Unidos declaró oficialmente a China un manipulador de divisas, y el país respondió con un boicot a los productos agrícolas estadounidenses y señalando que su moneda puede ayudar a amortiguar el golpe arancelario.

Navarro dijo que Estados Unidos todavía tiene "problemas estructurales importantes" con China. Kudlow, al establecer un calendario potencial para nuevas reuniones, no proporcionó detalles sobre las "noticias positivas" aún no reveladas de las discusiones recientes.

“El presidente Trump ha dicho que está dispuesto a negociar. Está dispuesto a hacer un trato. Tiene que ser el trato correcto para proteger los intereses estadounidenses ", dijo Kudlow.

Libre comercio

En un momento en que Trump persigue disputas comerciales con China, Europa y otros, una encuesta de NBC-Wall Street Journal publicada el domingo mostró que el apoyo al libre comercio entre los estadounidenses está en aumento.

Casi dos tercios, el 64 por ciento, considera que el libre comercio es bueno para los EU, un máximo histórico para la serie de encuestas y un aumento de 7 puntos porcentuales desde la última vez que se solicitó, en 2017. Solo el 27 por ciento cree que es malo, citando daños a industrias clave de los Estados Unidos.

Kudlow, en Fox, discutió la decisión de Trump la semana pasada de retrasar algunos aranceles planificados del 10 por ciento sobre las importaciones chinas a diciembre desde septiembre. La administración está dando tiempo a las empresas para que no "aumenten los precios", dijo.

Trump y sus principales asesores han dicho en repetidas ocasiones que Beijing, no las empresas o los consumidores de EU, es el más afectado por los aranceles impuestos a las importaciones procedentes de China. Trump tuiteó el domingo que China está "comiendo" los aranceles.

Navarro rechazó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago, el Banco de la Reserva Federal de Boston y otros lugares que encontró que los importadores estadounidenses están asumiendo la gran mayoría de los cambios de precios de los aranceles, frente al 5 por ciento de China.

"Ese perro no cazará", dijo Navarro. Los aranceles "no están afectando a nadie en los Estados Unidos".

Una medida clave de la inflación estadounidense aumentó en julio, impulsada por los costos de vivienda, ropa y autos usados, y fue la que más ganó en una década en los últimos dos meses, informó el Departamento de Trabajo este mes. Los economistas dicen que el aumento de la inflación muestra que los aranceles se están filtrando gradualmente.

La guerra arancelaria ha aumentado los precios de los bienes, y las empresas estadounidenses están pagando los impuestos más altos, según una encuesta realizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El gobierno de los Estados Unidos recaudó 57 mil millones de dólaresen aranceles aduaneros en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, según el Departamento del Tesoro.

En una manifestación en New Hampshire el jueves, Trump impulsó la lógica económica detrás de su carrera por otro mandato, diciendo que incluso los estadounidenses que lo odian "no tienen otra opción" que votar por él o enfrentar un colapso del mercado de valores.

"No tienes más remedio que votar por mí porque tu 401 (k), todo va a pasar desapercibido", dijo Trump a la multitud en Manchester. "Ya sea que me ames o me odies, tienes que votar por mí".

La tasa de desempleo en Estados Unidos ha caído bajo Trump, continuando su tendencia posterior a la recesión, y los salarios han comenzado a aumentar. Un desglose de los números de ingresos sugiere que los estadounidenses más ricos, que poseen acciones y obtienen ganancias de dividendos, continúan beneficiándose más.

Con la asistencia de Katia Dmitrieva*