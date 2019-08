EU, sin propuestas concretas para cambios en el T-MEC: Secretaría de Economía

Los funcionarios del Gobierno mexicano aún no han recibido ninguna propuesta concreta de los estadounidenses para potenciales cambios en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, México (T-MEC), a pesar de que la Representación Comercial de Estados Unidos y algunos congresistas de la facción demócrata han estado negociando en las últimas semanas, aseguró Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía (SE).

“Tendríamos que saber de qué cambios se tratan (para saber si accederíamos a abrir el texto parcialmente) y no tenemos ninguna propuesta concreta”, dijo la funcionaria al ser consultada por El Financiero en el marco de un evento en la Ciudad de México.

La secretaria de Economía apuntó que si los americanos aún no han intercambiado una propuesta concreta con sus contrapartes mexicanas es porque aún no han logrado un consenso para dichas determinaciones.

“Precisamente yo creo que no hay propuestas porque no las han logrado. Las propuestas no sólo se consensan en el gobierno, sino también se consensan en la industria. Entonces, seguramente está habiendo un proceso dentro de EU, y cuando tengamos la propuesta, la examinamos y ahí tendremos que dar la respuesta”, indicó Márquez.

Previamente, los representantes demócratas han expresado que buscan hacer cambios en el T-MEC en materia de propiedad intelectual para medicamentos biológicos; en temas laborales; en tópicos medioambientales; y en la obligatoriedad para asegurar el cumplimiento y la ejecución de todo lo negociado en el acuerdo, algo que en el país vecino se conoce como “enforcement”.