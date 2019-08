Secretaría del Trabajo califica como 'dichos' el estudio de México Contra la Corrupción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respondió a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) al calificar como “dichos” los resultados del estudio sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual concluyó que el padrón de centros de trabajo es improbable, incompleto, inverificable e inverosímil.

En un comunicado, la dependencia señaló que respecto a la llamada 'Auditoría del Padrón del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro' realizada por MCCI, la STPS cuenta con hechos e información para probar que los hallazgos de la organización son dichos.

Sobre la localización de los centros de trabajo, MCCI señaló que el padrón de centros de trabajo es improbable, incompleto e inverificable, a lo que la STPS respondió que la información que se encuentra publicada respecto a los centros de trabajo no constituye un padrón, ya que no son beneficiarios directos del programa, dado que ellos no reciben recursos públicos.

La STPS indicó que la información que se pone a disposición es un listado de empresas, negocios, talleres, artesanos, agricultores, carpinteros, cerrajeros, electricistas, abogados, artistas, tiendas de abarrotes, instituciones públicas, organizaciones sociales, entre otros actores que se han comprometido a recibir aprendices y formarlos.

“MCCI reporta que para localizar los Centros de Trabajo utilizó las siguientes fuentes: Waze, Uber, Uber Eats, Rappi, iVoy, Corner Shop, Facebook, LinkedIn, Instragam, Twitter, Google Maps, Yahoo, Sección Amarilla, Páginas Web, Guía Roji, Compranet, Cámaras Empresariales, Mercanet, SIEN e IMPI.

“Como se ha informado en múltiples ocasiones, arriba del 80 por ciento de los centros de trabajo que participan en el programa son micros y pequeñas empresas, por lo que no resulta sorprendente que dichos centros no se encuentren en un buscador de internet. El hecho de no encontrar los centros en Google o en la Guía Roji, es totalmente distinto a que no existan”, sostuvo.

En cuanto a la observación de MCCI sobre que el padrón de becarios y centros de trabajo es inverosímil porque creció a un ritmo constante todos los días sin importar fines de semana, días festivos o vacaciones, la Secretaría respondió que es aseveración es incorrecta.

“Todos los días hay variaciones en la cantidad de becarios vinculados al programa. También hay variaciones diarias en la proporción de hombres y mujeres, edades y niveles educativos”, sostuvo.

La STPS que encabeza Luisa María Alcalde, envió un mensaje en el sentido de que “de haber existido el interés por parte MCCI de aclarar información, con gusto la STPS les habría atendido. Sus puertas siempre estarán abiertas al diálogo, la crítica y las recomendaciones con miras a fortalecer el programa”.

Durante la presentación del estudio, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI, aseguró que se reunieron con Alcalde y con el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, y en el encuentro las autoridades les dijeron que “ellos (STPS) tiene otros datos” y que los padrones fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública.

La STPS dijo que, en efecto, se realizó esa reunión el lunes 26 de agosto a las 19: 00 horas, pero MCCI no planteó casos en específico de centros de trabajo no localizados o sin jóvenes becarios vinculados, los cuales fueron presentados por la organización durante una conferencia de prensa el martes 27.