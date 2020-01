Estos son los focos rojos para México en 2020, según BIVA

Petróleos Mexicano (Pemex) y la inseguridad son los dos focos rojos que mantienen en alerta a los inversionistas nacionales y extranjeros este 2020, aseguró este lunes María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

"Para México hay algunos temas. Me gustaría hablar de Pemex, el foco rojo más importante. Me parece que necesitamos concentrarnos en el tema, el gobierno federal lo está haciendo bien, pero no se puede soltar la solución", señaló Ariza.

Sobre el tema de la seguridad, dijo que pareciera que se empiezan a acomodar las cosas. "Sin embargo, son dos focos importantes en donde se debe poner atención, y yo creo que el gobierno lo está atendiendo. Lo demás es construir poco a poco sobre una base de crecimiento que, según especialistas, rondaría el 1.5 por ciento este año”, aseveró Ariza.

Conflicto bélico

En conferencia de prensa, la directora de la bolsa de valores se mostró cautelosa, pero confiada que la tensión entre Estados Unidos e Irán es un momento en el tiempo que se va a solucionar.

Si bien es cierto -explicó Ariza- estas agresiones en Estados Unidos e Irán dañan la certidumbre de los mercados de capitales, confió en que no se escale aún más la tensión.

“Si vemos que el conflicto escala, veremos que las bolsas tendrán una afectación y habrá en ese sentido mayor apetito por activos que tengan un menor riesgo, por eso sube el oro o la renta fija, suben activos que tienen menos exposición.

“Esperemos que se logre una negociación y una solución del conflicto que se presenta con irán. Hay que verlo como una situación, un momento en el tiempo que se va a solucionar, no creo que debamos tomar decisiones de salir del mercado”, recomendó.

Añadió que el conflicto no va a escalar a mayor, por lo que la renta variable puede tener oportunidades, y eso aunado a esta coyuntura de una política monetaria un poco más flexible, permitirá tener mayores espacios y apetito de inversión para las empresas.

Primeros dos meses

Luego de que BIVA registró un financiamiento de 66 mil millones de pesos en 2019, 52 mil 900 millones de deuda de largo plazo, cuatro mil 55 millones de corto plazo; nueve mil 169 en CKDes y Cerpis, María Ariza prevé -para los primeros dos meses de este año- que las puertas de los mercados bursátiles se abrirán.

“Para los primeros meses vemos al menos unos tres CKDes; dos Cerpis; un par de Fibras, una Fibra E y una inmobiliaria; deuda; dos potenciales ofertas en el mercado de capitales en los primeros dos meses del año”.

Asimismo habrá nuevos índices para que los inversionistas para que diversifiquen sus portafolios. Uno de los objetivos de Biva es cubrir el 25 por ciento del mercado, en 2019 se cubrió el 16 por ciento.