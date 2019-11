Esto es lo que tienes que saber sobre el libro de AMLO: 'Hacia una economía moral'

Con 198 páginas distribuidas en 10 capítulos, el nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado ‘Hacia una economía moral’, refleja la visión del nuevo gobierno en materia económica, seguridad, política exterior, República amorosa y fraterna, entre otros temas insignia de la Cuarta Transformación, de acuerdo con una copia en manos de El Financiero.

Anoche el libro en su formato electrónico se liberó en el portal de la librería Ghandi; actualmente la publicación ya se coloca en el segundo puesto de los más vendidos en la Tienda Kindle de Amazon; en el primer lugar en la clasificación de Dinero y Política Monetaria, número uno también en Política Económica y Desarrollo, así como primer puesto en Política Económica y Desarrollo dentro de los libros del portal de Amazon en el país.

Dentro del libro se exponen las recientes medidas que ha lanzado el gobierno desde que llegó al poder, desde la lucha contra el ‘huachicol’ de combustibles; los programas sociales; las medidas de austeridad dentro del aparato gubernamental hasta el combate a la corrupción, este último tema con 16 páginas completas donde resuenan los nombres de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

“Estamos limpiando de corrupción en el Gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, se lee en un párrafo la famosa frase usada por el mandatario.

Critican contenido

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, opinó que más que llamarse ‘Hacia una economía moral’ se debió llamar ‘Hacia la Cuarta Transformación’, pues parece una versión estenográfica de todas las mañaneras que ha ofrecido en Palacio Nacional.

“Este libro en materia económica no tiene absolutamente nada, son puras mentiras, centra su crítica en el llamado modelo neoliberal, su principal mentira es decir que desde 1983 al año 2018 no se crearon obras de infraestructura como hospitales, escuelas, puentes, etc. Esto es pura mentira, ahí está el registro de obra pública”, dijo Tenorio.

En temas de comercio exterior tampoco menciona el libro que la columna vertebral del modelo neoliberal económico es el libre comercio, ni que el T-MEC seguirá siendo relevante dentro de él, apuntó el catedrático del Tec de Monterrey.

“Es un documento político y no tiene absoluto respeto por los economistas, ni en las afirmaciones que hace ni en los datos que muestra. El gráfico del índice de Gini es del 2012 cuando el índice ya se puede construir hasta el 2016, que hable con sus asesores”, agregó.

En el capítulo 7 que corresponde al de Finanzas Públicas sanas, y que solo se le dedicaron 3 páginas, se reafirma la postura del gobierno de no incrementar la deuda en términos reales durante todo el sexenio, destinando los recursos ahorrados por el combate a la corrupción a los programas sociales, todo esto en un marco de respeto a la autonomía del Banco de México.

“Tenemos finanzas públicas sanas. La economía está creciendo poco, pero no hay recesión”, resalta el presidente en el último párrafo del capítulo.

En su epílogo, el presidente finaliza explicando que el libro tiene como objetivo el convencimiento de que el quehacer nacional en materia económica, política, social y cultural no debe ser orientado a alcanzar a otros países, sino todo en favor del bienestar de la población.

“La mayoría de la gente está contenta y apoya la transformación, hasta empresarios están cooperando: invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista y feliz”, puntualiza el mandatario.