Esther Duflo, la persona más joven en ser galardonada con el Nobel de Economía

Esther Duflo fue galadonada este lunes con el Premio Nobel de Economía 2019. Te presentamos algunos datos sobre la economista francesa.

-Duflo nació el 25 de octubre de 1972 en París, Francia. Cuenta también con ciudadanía estadounidense.

-Estudió Historia y Economía en la Ecole Normale Supérieure de París en 1994; obtuvo la maestría en Economía en 1995 en el la misma institución; y se doctoró en Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1999.

-Es profesora Abdul Latif Jameel de Alivio a la Pobreza y Economía del Desarrollo en el Departamento de Economía del MIT.

-Es co-fundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).

-Es miembro del Board of the Bureau for Research and Economic Analysis of Development (Oficina de Investigación en Análisis Económico del Desarrollo, BREAD, por sus siglas en inglés).

-Duflo es investigadora asociada del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), así como directora del Center for Economic and Policy Research (CEPR).

-Sus líneas de investigación se centran en temas microeconómicos en los países en vías de desarrollo, entre ellos el comportamiento en el hogar, educación, acceso al financiamiento, salud y evaluación de políticas.

-Desde 2018 es miembro del consejo asesor del Centro UBS.

-La economista francesa ha recibido diversos honores y premios, entre ellos:

La Medalla John Bates Clarck (2010); MacArthur Fellowship (2009); Premio de Investigación American Economic Association's Elaine Bennett (2003), el Best French Young Economist Prize' (2005), entre otros.

-Escribió los libros Good Economics for Hard Times y Poor Economics, ambos junto a Abhijit Banerjee, también ganador del Nobel de este año.

Asimismo, escribió Expérience, science et lutte contre le pauvreté, Le politique de l'autonomie y Le développment humain.

-Este lunes fue reconocida con el Nobel de Economía 2019 junto a los investigadores Abhijit Banerjee y Michael Kremer.

-Duflo es la segunda mujer en recibir la distinción tras Elinor Ostrom en 2009, y es también la persona más joven en recibir el galardón económico.

-El premio lleva el nombre oficial de Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. No fue creado por el fundador de los premios, pero se considera como parte del certamen.

Con información de AP.