México y EU firman nuevo acuerdo sobre el jitomate

Después de haber alcanzado un nuevo acuerdo de suspensión de jitomate hace un mes, los productores mexicanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos signaron este jueves el pacto que cambia las reglas del comercio de la hortaliza mexicana en el país vecino.

“El acuerdo ha sido peleado de manera dura, pero pudimos asegurar un número importante de provisiones que harán que este acuerdo funcione para nuestros distribuidores y clientes”, expuso Mario Robles, directivo de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, en un comunicado.

Dentro del contenido del nuevo pacto alcanzado entre los mexicanos y sus contrapartes a mediados de agosto están la revisión del 92 por ciento de las cargas del producto nacional en la frontera norte, en aras de validar la calidad del producto.

Dichas revisiones serán realizadas por el Departamento de Comercio de EU, sin embargo, empezarán a implementarse dentro de los próximos seis meses.

“Es un tema que lo vamos a ir puliendo (el de las revisiones) y creemos nosotros que vamos a iniciar y en el momento que vean ellos que no tienen viabilidad y que no se puede transitar ahí, ellos mismos van a darse cuenta que los productores mandamos pura calidad, entonces, creemos que van a hacerlo, paulatinamente, como se sigue haciendo aleatoriamente que todas esas muestras que se sacan no llegan ni al 0.3 por ciento”, dijo Manuel Cázares, vicepresidente del Sistema Producto Tomate, en entrevista con El Financiero.

De la misma forma, la dependencia estadounidense se habría comprometido a desarrollar e implementar el programa de inspección en colaboración con el Departamento de Agricultura de EU, lo que los mexicanos, consideran, haría que el comercio siga fluyendo de forma positiva.

“Estas provisiones nos ayudan a aliviar nuestras preocupaciones de que Estados Unidos estaría estableciendo una cuota de facto o un volumen de restricción. Esperamos que estas provisiones satisfagan todo los intereses de los dos países con respecto a los cuellos de botella en frontera y los retrasos en la cadena de suministro”, dijo Rosario Beltrán, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa.

De la misma forma, otro de los puntos que los mexicanos lograron preservar es que, los productores nacionales, le podrán seguir vendiendo directamente a los retailers estadounidenses, según se informó en el comunicado.

Más temprano, Cázares dio a conocer que los interesados viajaron a Estados Unidos para firmar el documento.

Tras haberse alcanzado el consenso entre las partes el mes pasado, se presentó un periodo de consultas de 30 días en Estados Unidos para explorar si existen demandas en específico sobre lo acordado. Sin embargo, Cázares aseguró que los estadounidenses no les pidieron cambios en el marco de este periodo de tiempo.

Con la consolidación del nuevo acuerdo, se suspenderá la investigación antidumping en contra de las exportaciones mexicanas que había reactivado el Departamento de Comercio del país vecino el 7 de mayo.

Asimismo, se suspende el cobro de la cuota de compensación de 17.56 por ciento en frontera a todos los exportadores mexicanos de la hortaliza y, posteriormente, se podrán cobrar los reembolsos por todo lo pagado vía esta cuota desde mayo.

Cabe destacar que el nuevo acuerdo de suspensión tendrá que ser revisado obligatoriamente en 2024.