Estas son las razones por las que México sigue sin dar el 'gran paso' en inclusión financiera

Un alto porcentaje de la población mexicana en pobreza, entidades bancarias que ofrecen productos que carecen de valor para la ciudadanía y una oferta financiera rígida son las principales razones por las que se explica una carente inclusión financiera en el país, concluyeron especialistas.

En el marco de la mesa redonda 'La generación Z: su percepción sobre el manejo de sus finanzas personales y el emprendimiento' y de la presentación de los resultados de la encuesta 'Bienestar financiero y uso de servicios financieros de los jóvenes en México, Marco Antonio del Río Chivardi, director general para el Acceso a Servicios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reconoció que la banca comercial aún piensa que la población mexicana no se ha dado cuenta de lo bueno que son sus productos, pero que quizás en la realidad la gente no le encuentra un valor.

“En la CNBV hemos visto que la ciencia del comportamiento está cambiando el paradigma de las estrategias para la inclusión financiera. Sin embargo, debemos reconocer que la banca comercial piensa que el consumidor no se ha dado cuenta de lo maravilloso que son los recurrentes productos que lanzan, pero lo que no comprenden es que la gente no le está encontrando un valor, toda vez que lo notan poco flexible”, comentó Del Río Chivardi.

Gustavo Lacroix, director general de Círculo de Crédito, alertó que la volatilidad del ingreso de la población mexicana está siendo un factor por el que la gente no está respondiendo a toda una gama de productos que la banca está lanzando.

La tecnología y las ideas disruptivas han hecho que la banca tradicional se esfuerce por entender las nuevas tendendias, toda vez que las fintech les han movido el panorama, aseguró Vincent Speranza, director general de Endeavor.

Manejo de finanzas

De acuerdo con la encuesta de 'Bienestar Financiero y uso de los servicios financieros de los jóvenes mexicanos', elaborada por Provident e Ipsos Mori, el 79 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 18 y 25 años se sienten seguros en el manejo de sus finanzas personales.

De este universo, el 65 por ciento vive aún con sus padres; el 33 por ciento tiene una pareja o un hijo; mientras que el 6 y 4 por ciento comparten vivienda y viven con su socio, respectivamente.

Dentro de los servicios financieros que usan los jóvenes, están en un 44 por ciento las cuentas de ahorro; 38 por ciento, cuenta corriente; tarjeta de crédito, un 28 por ciento y préstamos personales, un 17 por ciento.

El funcionario de la CNBV presentó, con base en la encuesta de inclusión financiera, que los jóvenes piensan que serán independientes financieramente en su vejez, pero no ahorran para su retiro, ya que prefieren consumir en ropa, viajes, electrónicos y otros.

Vincent Speranza no coincidió con la encuesta en el punto de que la generación Z ve como el principal obstáculo para emprender el financiamiento.

“En México no ha habido una mejor época para el financiamiento de los emprendedores como el que actualmente se tiene. Hay capital, hay fondos, hay ideas, hay emprendimiento. Lo que le hace falta al emprendimiento mexicano es crear una sociedad de ejemplos de emprendimiento a seguir. Los emprendedores extranjeros son una buena influencia, pero sería mejor que las buenas historias locales sean la influencia para los nacionales”, afirmó Speranza.

Añadió que el futuro está en la tecnología y que los emprendedores deben de saber que no a la primera obtendrán el éxito. Estamos en una época en que cada vez más se busca emprender cosas nuevas en México.