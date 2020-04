Estaremos arriba de la recaudación de impuestos en primer cuatrimestre del año, estima AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que, al cerrar abril, se estará por arriba de la recaudación de impuestos en relación al mismo periodo del año pasado.

"Estoy a punto de dar una buena noticia. Les adelanto que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba de recaudación con relación al año pasado, aun con la crisis", afirmó.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal agradeció a los ciudadanos que han estado contribuyendo y apuntó que no se pagan impuestos, sino que se contribuye y que las personas lo hacen porque saben que "ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor".

López Obrador dijo que el pronóstico indicaba que se iba a caer la recaudación desde abril, pero esto no ha sucedido.

"Tengo el reporte hasta el (día) 26, todavía faltan muy pocos días para que cierre el mes, y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre. Entonces, muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y ya no hay privilegios fiscales", puntualizó.

Al ser cuestionado sobre una cifra, el presidente destacó que todavía hay que esperar, porque aunque tiene el informe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), todavía debe revisarlo con el secretario de Hacienda y Crédito Público "porque se tiene que hacer el cotejo de ingresos, entonces mejor esperamos. En términos reales, si no aumenta (la recaudación), hasta ahora está aumentando, si no aumenta, no cae de lo que obtuvimos en el mismo periodo", explicó.