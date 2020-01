Estados y municipios sufren en 2019 reducción de 40 mil mdp en participaciones federales

En 2019, los estados y municipios recibieron menos Participaciones respecto de las que se aprobaron en el Presupuesto, lo que no ocurría desde el 2013, indicó el reporte mensual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El pago de Participaciones a entidades federativas y municipios ascendió a 878 mil 924 millones de pesos, lo que implicó una disminución de 4.4 por ciento respecto al monto aprobado, que fue de 919 mil 817 millones de pesos.

Lo anterior significó que los estados y municipios dejaron de recibir el año pasado 40 mil millones de pesos en 2019, lo que Hacienda atribuye al comportamiento de la recaudación federal participable, que tuvo una desaceleración, producto de menores ingresos tributarios.

Las Participaciones pagadas a los estados el año pasado se quedaron, incluso, por debajo de los 888 mil millones de pesos que Hacienda había estimado en su última revisión de las finanzas públicas de septiembre de 2019.

De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, las menores Participaciones afectaron prácticamente a todos los estados, ya que 27 entidades federativas vieron en 2019 una mayor reducción en los ingresos provenientes del Ramo 28 de gasto federalizado, donde sobresalen Baja California, Ciudad de México y Quintana Roo.

Vladimir Herrera, investigador de finanzas públicas del instituto, señaló que las entidades y municipios tuvieron menos Participaciones porque Hacienda no hizo una subestimación de los ingresos, como ocurría en otros años, y a que la desaceleración económica afectó la recaudación federal participable.

“Los estados sí resienten recibir menos Participaciones, es una merma significativa para ellos, sobre todo porque en 2019 no se vieron ayudados por el Ramo 23 o con los convenios, que son partidas de gasto federalizado; entonces, si ya no recibieron esos recursos y le sumamos la merma de las Participaciones, el golpe ya se resiente”, dijo.

Explicó que el calendario aprobado de Participaciones se hace con base en la ley de Ingresos; en ese sentido, en años anteriores Hacienda hacía una subestimación de los ingresos para tener cierta holgura presupuestaria en caso de que no se alcanzaran los recursos presupuestados.

“En este gobierno trataron de apegarse un poco más a la realidad y lo que sucedió al final es que el crecimiento económico no ayudó a alcanzar los ingresos que el nuevo gobierno había previsto alcanzar en 2019, la economía no creció y no se alcanzaron los ingresos, principalmente los tributarios y petroleros”, apuntó.