Estabilidad… pero sin crecimiento económico en primer año de Gobierno de AMLO

Analistas de instituciones financieras, así como de consultoras, calificaron el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como positivo en términos de estabilidad hacendaria, pero reprobado en crecimiento económico.

Fernando Lopez Macari, presidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destacó que el primer año de la administración estuvo lleno de grandes retos, pero hubo varios elementos destacables en este periodo como la disciplina fiscal, el manejo y el respeto a la autonomía del Banco de México, así como el buscar mecanismos alternativos y contracíclicos que permitieran sanear las finanzas de Pemex.

“Creemos que hay cosas positivas de lo que se ha hecho, como también el combate a la corrupción, el combate a la pobreza, el tener más atención en esta zona del sur-sureste de la República Mexicana que tanto requiere de esta atención para detonar su desarrollo y con ello contribuir al crecimiento del país”, indicó Macari.

Por otro lado, comentó que hubo aspectos que han generado incertidumbre y cierta desconfianza en los mercados, como las decisiones polémicas de cancelar el nuevo aeropuerto, la ley Bonilla y la equiparación de los delitos fiscales a delincuencia organizada.

El presidente del IMEF explicó que estos eventos han retrasado la recuperación económica del país y han hecho que se prolongue más la desaceleración, que ya habían estimado para este primer año de gobierno.

Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el gran ausente de este año fue el crecimiento económico, por lo que sugirió que se debería hacer un balance sobre qué políticas están funcionando y cuáles no.

“Es necesario un crecimiento económico que genere empleos. El gran reto de inclusión de sacar de la pobreza a tantos mexicanos es crear oportunidades, un trabajo que les dé oportunidades de largo plazo, crear empleos con salarios dignos”, consideró el empresario.

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que el crecimiento estimado de 0.2 por ciento para la economía mexicana en el presente año se debe al cambio de modelo del nuevo gobierno, al subejercicio presupuestal y a la caída de las inversiones por la incertidumbre que han generado las tensiones comerciales, principalmente.

Destaca alza salarial

Bárcena indicó que se ha avanzado en materia del incremento del salario mínimo, el cual abona a mejorar el bienestar de la población mexicana, en incluir una pensión universal que sea incluyente para apoyar a la vejez y que se hayan hecho ajustes a la renuncia tributaria y evasión fiscal.

Guillermo Mendieta, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de México, indicó que el estancamiento económico es un contratiempo para el gobierno, debido a que el tema de los proyectos que se detuvieron este año y la desaceleración provocan que la recaudación fiscal se frene porque los contribuyentes no están cobrando y no hay impuestos a pagar.

“Es un tema de cuestión económica y se ve afectado en la recaudación mes por mes de los pagos provisionales”, aseveró Mendieta.

Para Rafael de la Fuente, economista de UBS México, las autoridades continúan infrautilizando significativamente el presupuesto.

Comentó que con miras de que el gobierno recurra al Fondo de Estabilización de Ingresos Fiscales (FEIP), tiene todo el derecho, dado el bajo rendimiento de los ingresos, “pero hacerlo solo tiene sentido si las autoridades tienen la intención de ponerse al día con los gastos presupuestados. Después de todo, si el gobierno mantiene el nivel actual de baja”.

En Pemex, datos menos negativos

La apuesta por Pemex sembró dudas desde un inicio en agencias calificadoras y analistas del sector. Si bien estos últimos no aprueban del todo las acciones que ha llevado a cabo el gobierno en la petrolera, se afirman sorprendidos porque a un año de que comenzó esta administración los resultados no han sido tan negativos como esperaban.

“Todo mundo predecía un colapso y no llegó. Parecer ser que no hay un colapso catastrófico, pero sí un debilitamiento gradual de Pemex. Era prácticamente imposible que no siguiera bajando la producción (...), no podemos pensar que las cosas están tranquilas, yo creo que se sigue cayendo la producción, no se estabilizó, pero se dejó de caer más rápido”, dijo Gabriel Farfan, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados.

Con información de Clara Zepeda y Diana Nava