Esta firma ayuda a que Pymes mexicanas que exportan a EU se ‘salten’ a terceros

Una firma está buscando que las pequeñas y medianas empresas mexicanas que busquen exportar a Estados Unidos puedan ser sus propios importadores, y en lugar de tener un margen de ganancia de entre 10 y 15 por ciento puedan ampliar esa cifra a más del 30 por ciento.

Alianza Importers se dedica a consolidar empresas filiales mexicanas en EU para que comercialicen y distribuyan los productos que las mismas organizaciones están exportando desde México, sin embargo, no invierten en bodegas, empleados u oficinas, todo eso lo empaqueta Alianza en su oferta de negocio.

“Buscamos que los pequeños exportadores no vendan su producto bajo la marca de un tercero, sino que la vendan bajo su propia marca, que es lo que la mayoría de las veces no sucede. Viene un importador norteamericano y dice: ‘me interesa tu zapato, pero me lo vas a vender bajo mi propia marca X, entonces, lo vas a exportar con la marca X, entonces el que fabrica el calzado se lleva un mínimo margen de utilidad y el que gana es el comercializador en EU”, apuntó Juan Francisco Collado, presidente de Alianza Importers.

De acuerdo con el empresario, la idea de Alianza Importers adquirió mayor sentido después que ellos mismos empezaron a importar y a distribuir algunos productos en EU, cuestión que a su empresa la hizo crecer 500 por ciento.