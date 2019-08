Esta es la razón por la que los trabajadores no ahorran en Afores

La falta de ahorro representa actualmente una amenaza a largo plazo para la vejez y las pensiones, pero los trabajadores en México no tienen dinero suficiente para ahorrar, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del INEGI.

Solo 5 por ciento de los trabajadores realizan aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro.

“Desafortunadamente, la mayor parte de las pensiones de los trabajadores de menores ingresos proviene de las aportaciones obligatorias”, apuntó Bernardo González, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

De acuerdo con la ENIF, el 45 por ciento de los trabajadores que tienen una cuenta individual en una de las diez administradoras de fondos para el retiro (Afore) no hacen aportaciones voluntarias porque no tienen dinero suficiente para hacerlo.

Un 16 por ciento dijo que no ahorra porque desconoce las ventajas de hacerlo, 14 por ciento no sabe cómo efectuarlo y 9 por ciento indicó que no confía en las Afores.

Al cierre de junio de 2019, el saldo de las aportaciones voluntarias fue de 80 mil 575 millones de pesos, los cuales equivalen a 2.1 por ciento del total de los recursos administrados.

“Lograr incentivar el ahorro implica implementar distintas estrategias que permitan enfrentar sesgos en el comportamiento que hoy mantienen un status quo caracterizado por un bajo nivel de ahorro para el retiro (…), aunado a lo anterior, para aumentar la tasa de reemplazo es esencial incrementar las contribuciones obligatorias. La propuesta es hacerlo de forma paulatina de 6.5 por ciento a por lo menos el 15 por ciento del salario, lo que es una responsabilidad de empleadores, trabajadores y gobierno”, consideró el presidente de la Amafore.