Esta es la famosa carta de López Mateos que evocó AMLO (y la opinión de especialistas)

Las últimas decisiones de la administración federal en el sector energético, específicamente en el mercado eléctrico, no son parte de defender el interés nacional sino de una vulneración al Estado de derecho, dijeron empresarios y especialistas del sector.

El miércoles, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las últimas acciones en el sector, derivadas de la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía el viernes pasado, son parte de un proceso de defender el interés nacional por encima del particular, y citó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica realizado por el expresidente Adolfo López Mateos en 1960.

“Ahorita hay una campaña, hasta en los periódicos más famosos del extranjero, que vamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la Comisión Federal de Electricidad: influyentismo, corrupción, sobreprecios, de todo”, dijo el primer mandatario.

Pero para especialistas y empresarios, las últimas medidas no tienen sustento jurídico y vulneran la apertura de inversiones que se dio durante la reforma energética.

“Lo que el gobierno está haciendo es emitir una serie de actos sin fundamento jurídico, sin una motivación técnica suficiente, que están perjudicando los derechos y los intereses legítimos de empresas particulares”, subrayó José María Lujambio, abogado especialista en energía y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La política promovida por la Sener, que argumenta debe dar confiabilidad al sistema eléctrico, incluye medidas como priorizar proyectos de la CFE y no dar autorizaciones a nuevas plantas eólicas o solares si no hay demanda suficiente o el sistema está congestionado.

“Qué bueno que el Presidente tenga una afición por la historia, esto no es malo en un jefe de estado, pero no se puede gobernar viendo por el espejo retrovisor. No hay ninguna justificación ni económica, ni política, mucho menos ambiental que justifique que México deba de tomar un camino de regreso al pasado, eso es malo para el país, para las empresas y es malo, no hay duda de ello, para los consumidores”, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Las nuevas reglas de Sener, dicen críticos de las medidas, tienen como finalidad beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y devolverle un papel protagonista dentro del sector.

“No me parece que sea una nacionalización. Yo tengo la impresión de que se trata de proteger los ingresos de la CFE hacia el futuro porque poco a poco va a perder participación de mercado. El meollo del asunto es proteger a futuro a la Comisión Federal de Electricidad, con base en esta estrategia de decirle al sector privado que se pondrá en el centro del sector eléctrico a la CFE”, afirmó Adrián Duhalt, investigador de Baker Institute.

