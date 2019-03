Esperamos que eliminación de aranceles de EU al acero no se cambien por cuotas: Economía

Los funcionarios mexicanos no estarían contemplando aceptar cuotas de exportación al acero y aluminio a cambio de la eliminación de los aranceles impuestos a estos productos nacionales vía la Sección 232, aseguró Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, en el marco de la Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce.

“Las cuotas no tienen ningún sentido, las cuotas son una forma de administrar comercio, el comercio administrado no tiene ningún sentido en una relación de integración productiva como la que tenemos en América del Norte, un TLC como el que tenemos en vigor hoy, el TLCAN, o el que podemos tener en vigor, el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá), no tiene espacio para administrar cuotas, te hace muy ineficiente”, dijo De la Mora.

De acuerdo con la funcionaria, estos productos siderúrgicos normalmente cruzan varias veces la frontera entre México y su vecino del norte, por lo que una tarifa haría más ineficiente a la industria manufacturera de la región.

“Si tú ves cómo es la integración productiva en la región, el acero cruza y el aluminio cruza la frontera varias veces, entonces tener cuotas sería una forma de imponer una gran ineficiencia en la industria manufacturera en América del Norte, el acero es un insumo que utilizan muchas industrias, entonces, lo que conviene a la región, lo que conviene a América del Norte… es eliminar esa tarifa y no conviene entrar en comercio administrado.

Según la subsecretaria, la alternativa de cuotas la habría propuesto Estados Unidos al gobierno anterior y también le habría reiterado a la actual administración.

Con respecto a la publicación de la salvaguarda hoy en el Diario Oficial de la Federación, la cual gravó las importaciones más de 180 fracciones arancelarias de acero proveniente de los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, De la Mora aseguró que con esto se busca blindar a esta industria nacional.

“Esto es lo que se platicó de la Secretaría de Economía con los sectores para mantener el decreto que vencía el 31 de enero y realmente es una continuidad de ese acuerdo por 6 meses para darle protección a la industria en el caso del acero, que es lo que estamos viendo ahorita, es mantener el 15 por ciento de aranceles para aquellas importaciones que vienen de los países con los que no tenemos TLC”, dijo la funcionario.

Agregó que en los próximos días se publicaría el otro decreto que contempla salvaguardas bajo las mismas condiciones para sectores como el textil, vestido y calzado.

Acuerdo con Europa

Por otro lado, en materia del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), la funcionaria aseguró que los trabajos ya están bastante avanzados y que la firma de dicho convenio comercial podría consolidarse alrededor del mes de mayo.

“En mayo podrías ser (la firma), en mayo de este año, realmente el trabajo está muy avanzado, realmente lo que necesitamos terminar es la revisión legal de los textos en los que estamos trabajando, que probablemente esté listo para el final de abril, y posteriormente podríamos estar pensando en una firma”, apuntó la funcionaria.