Energías solar y eólica tienen altos costos, afirma la CFE

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, indicó este jueves que, pese a que se ha hecho una campaña que coloca a las energías eólica y solar como las más baratas, la realidad es distinta.

“La (energía) eólica y fotovoltaica son muy caras. No es cierto que sean baratas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que hay electricidad cuando hay viento o sol, pero enfatizó que el sistema no puede estar suspendiéndose cuando falten dichos recursos naturales y por ende se corte la electricidad.

“Tiene que haber el respaldo instantáneo y ese lo da la CFE y no nos pagan. Si las energías limpias, tan necesarias e importantes de promover, no pagan la transmisión, pues también resulta muy barata, pero si pagan el respaldo y la transmisión no es barata”, sostuvo Bartlett.

Reiteró que la actual administración no está en contra de la generación de electricidad a través de energías limpias, pero subrayó que la eléctrica nacional no tiene vocación de subsidiar a sus contrincantes.

“Hay que impulsarlas (energías renovables) por otros valores y estamos en eso pero que no nos vengan a decir que estamos deteniendo cuando estamos subsidiando (…) Vamos a respetar el mercado, pero tenemos derecho a reclamar no queremos subsidiar a nuestros contrincantes”, afirmó.

Sobre las subastas, Bartlett indicó que son mecanismos que ‘amarran’ a una misma tecnología por un cuarto de siglo. Asimismo, hizo hincapié en que la empresa del Estado considera arbitrario el que se le obligue a comprar energía.

“No estamos de acuerdo con ello. Si yo puedo generar energía por qué voy a comprarla”, argumentó.