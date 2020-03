‘En la organización deben estar más mujeres’: Laura Perea, ejecutiva de HSBC

Las organizaciones que más se parezcan a su base de clientes, son más exitosas, de ahí que si el 44 por ciento de los clientes de HSBC México son mujeres, el diseño organizacional se tiene que parecer al de las personas que utilizan nuestros servicios, afirmó Laura Perea, directora general adjunta de Recursos Humanos.

“Yo no puedo pretender tener clientes mujeres y no tener mujeres en puestos de liderazgo en HSBC México. Aplica para cualquier industria. Hay que entender que todos los segmentos de la población; es real que el 50 por ciento de la población son mujeres, o que el 50 por ciento de las egresadas de una carrera son mujeres, si haces de lado esto, no puedes conseguir el mejor talento y será más difícil llegar a un segmento si no lo conoces o entiendes”, aseveró la especialista de reclutamiento.

En entrevista, Perea rechazó que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, o los temas de equidad de género o el Paro Nacional, sean para HSBC México una moda o un apoyo por imagen, sino es una necesidad real del negocio, por lo que 51 por ciento del personal son mujeres y el 49 por ciento hombres.