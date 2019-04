En Interjet no hay emplazamiento a huelga: Secretaría del Trabajo

Ante la cancelación de vuelos y las negociaciones que sostiene Interjet con trabajadores para reformular las condiciones laborales de los empleados, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, aseguró que no hay registro de emplazamiento a huelga por parte de algún sindicato.

A pregunta expresa sobre si hay un emplazamiento a huelga en Interjet o si lo ha habido en lo que va del año, la funcionaria respondió "no tenemos información de emplazamientos. No ha habido emplazamientos a huelga de sindicatos, no que yo sepa".

Asimismo, se le cuestionó si los vuelos cancelados por Internet están vinculados directamente a un conflicto laboral en Interjet, no obstante, la funcionaria dijo que "no tengo esa información".

Alcalde fue entrevistada al término del lanzamiento del Programa Piloto para Personas Trabajadoras del Hogar, que consiste en incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las trabajadoras y trabajadores del hogar.

En días pasados, el director general de Interjet, William Shaw, advirtió que la aerolínea "está enferma" y sin un arreglo al contrato de trabajo de los empleados, o obstante, la aerolínea sostiene reuniones con sus trabajadores para negociar las adecuaciones a los contratos y con ello evitar el peor escenario financiero que sería la quiebra de la empresa.

Asimismo, pilotos de Interjet comentaron que la huelga es una posibilidad, aunque al día de hoy los trabajadores no han sido informados de algún movimiento de huelga.

De acuerdo con los registros de STPS, Interjet tiene firmado desde octubre de 2013 un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo y Terrestre de México, simpatizante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).